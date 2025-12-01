Kennzahlen IFA 2025

|3. Innovation & Business
|Kennzahl
|Ergebnis
|Neue Formate 2025
|Creator Hub, Beauty Tech Area, Mobility Track, Outdoor Cooking & Gardening, Indie Games Area, Innovation Awards, Retail Leaders Summit
|IFA Innovation Awards Best of IFA 2025 Best Tech Innovation Best Brand
|500+ Einreichungen in 13 Kategorien LG Signature OLED T Samsung The Premiere 5 Miele
|IFA Retail Leaders Summit
|150+ Top-Retailer Veranstaltung nur für geladene Gäste Visionäre Keynotes und Podiumsdiskussionen Peer-to-Peer-Rundtischgespräche Vorab vereinbarte Einzelgespräche Networking-Empfang VIP-/C-Suite-Gala
|4. Kultur, Musik, Community
|Kennzahl
|Ergebnis
|IFA Sommergarten
|20.000+ Besucher Donnerstag: Deine Cousine, EVIL JARED X KROGI, Newcomer der Berlin Music Commission Samstag: Ikkimel & Friends Sonntag: Fest & Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz
|IFA Moments
|ganzjähriges Highlight-Format mit 114 Aktionen in ganz Berlin
|Neue Zielgruppen
|Starkes Wachstum bei Gen Z und Gen Alpha
|5. Ausblick 2026
|IFA Berlin
|4.–8. September 2026, Messe Berlin
|Rückkehr führender Marken
|Erfolgreiche Rebook-Kampagne
|IFA Sommergarten
|Ankündigung 1. Act 2026 am 21.11.2025
|Erweiterte Live- & Creator-Programme
|geplant