1. Dezember 2025

Kennzahlen IFA 2025

1. Dezember 2025 Peter Lanzendorf

Fakten und Zahlen zur Bilanz der IFA 2025

 1. Messebilanz 2025 
Kennzahl Ergebnis 
Aussteller 1.900 (+5% zu 2024) aus 49 Ländern 
Besucher:innen 220.000 aus 140 Ländern 
Fläche 190.000 m. Messegelände Berlin 
Anteil internationale Händler 67 % (+10 % zu 2024) 
IFA Next Start-ups 260 Aussteller aus 28 Ländern 
Content-Formate 270 Speaker, 125 Sessions, 3 Bühnen 
2. Medien & Reichweite 
Kennzahl Ergebnis 
Presse 3.200+ Journalisten 
Aufteilung Medien national und international 46% deutsche Medien  54% internationale Medien 
Reichweite 301+ Milliarden 
3 Social Media & Content Creator 
Kennzahl Ergebnis 
IFA Creator Hub 1.200+ Creator (+50% zu 2024) 
Social-Media-Reichweite 116.000 Follower (+50% zu 2024) 
3. Innovation & Business 
Kennzahl Ergebnis 
Neue Formate 2025 Creator Hub, Beauty Tech Area, Mobility Track, Outdoor Cooking & Gardening, Indie Games Area, Innovation Awards, Retail Leaders Summit 
IFA Innovation Awards  Best of IFA 2025  Best Tech Innovation  Best Brand 500+ Einreichungen in 13 Kategorien  LG Signature OLED T  Samsung The Premiere 5  Miele 
IFA Retail Leaders Summit 150+ Top-Retailer  Veranstaltung nur für geladene Gäste  Visionäre Keynotes und Podiumsdiskussionen  Peer-to-Peer-Rundtischgespräche  Vorab vereinbarte Einzelgespräche  Networking-Empfang  VIP-/C-Suite-Gala 
4. Kultur, Musik, Community 
Kennzahl Ergebnis 
IFA Sommergarten 20.000+ Besucher  Donnerstag: Deine Cousine, EVIL JARED X KROGI, Newcomer der Berlin Music Commission  Samstag: Ikkimel & Friends  Sonntag: Fest & Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz 
IFA Moments ganzjähriges Highlight-Format mit 114 Aktionen in ganz Berlin 
Neue Zielgruppen Starkes Wachstum bei Gen Z und Gen Alpha 
5. Ausblick 2026 
IFA Berlin 4.–8. September 2026, Messe Berlin 
Rückkehr führender Marken Erfolgreiche Rebook-Kampagne 
IFA Sommergarten Ankündigung 1. Act 2026 am 21.11.2025 
Erweiterte Live- & Creator-Programme geplant 

More Stories

Nicole Ludwig wird Geschäftsführerin der Deutschen TV-Plattform

1. Dezember 2025 Peter Lanzendorf
Canon EOS C50 für Cideo-Profis

Canon EOS C50, kompakt und leistungsstark

10. September 2025 Volker Wachs
Dr. Markus Naegeli wird neuer Geschäftsführer Canon Deutschland

Dr. Markus Naegeli wir neuer Geschäftsführer Canon Deutschland

29. August 2025 Volker Wachs
LG baut Gaming-Ökosystem weiter aus

LG baut Gaming-Ökosystem weiter aus

21. August 2025 Bernhard Reimann
Samsung Mix & Match Dea!s gehen in die nächste Runde

Samsung Mix & Match Dea!s gehen in die nächste Runde

1. Juli 2025 Bernhard Reimann
Profi Summit 2025

Profi Summit 2025 auf der Imaging World in Nürnberg

14. Mai 2025 Volker Wachs