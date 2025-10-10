Daniel Bollers wird Bose Country Manager

Daniel Bollers wechselt von Hisense zur HiFi-Marke Bose.

Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Daniel Bollers die Position des Country Manager Germany bei der BOSE Corporation und damit die Verantwortung für das gesamte Consumer-Audio-Geschäft in Deutschland – inklusive Marktstrategie, voller P&L-Verantwortung sowie der kommerziellen Steuerung über alle relevanten Retail- und E-Commerce-Kanäle.

BOSE steht seit über 60 Jahren für die Leidenschaft und hochwertigen Klang, der Menschen dabei unterstützt, jeden Moment intensiver zu erleben und mehr aus ihrem Leben herauszuholen. Die Marke ist bekannt für außergewöhnliche, innovative Audio-Produkte und eine obsessive Liebe zum Detail, die Kunden immer wieder begeistert. Genau diesem Anspruch möchte Bollers gerecht werden, indem er die Premium-Lifestyle-Marke strategisch neu positioniere, Vertrauen im Handel zurückgewinnt um an frühere Erfolge anzuknüpfe.

Zu seinen Kernaufgaben gehören der Ausbau strategischer Partnerschaften, die Führung eines crossfunktionalen Teams sowie die enge Verzahnung mit der globalen Marken- und Kategoriestrategie von BOSE, sowie die Belange des deutschen Marktes im globalen Bose Leadership Team zu vertreten. Zuvor war Bollers über fünf Jahre als Director Sales DACH für TV bei der Hisense Gorenje Germany GmbH tätig und hat dort maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der Marke im deutschsprachigen Raum beigetragen.