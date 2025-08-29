Dr. Markus Naegeli wir neuer Geschäftsführer Canon Deutschland

Der neue Canon-Geschäftsführer Dr. Markus Naegeli ist seit mehr als 20 Jahren Teil der Canon-Gruppe.

Dr. Markus Naegeli begann 2002 bei Canon Schweiz und übernahm dann verschiedene internationale Führungspositionen, darunter als Service Director bei Canon Europa in London. Von 2007 bis Mitte 2015 stand er an der Spitze von Canon Schweiz. Von 2015 bis 2018 war er Executive Vice President am EMEA-Hauptsitz in London, wo er das B2B-Office-Geschäft und strategische Transformationsprojekte verantwortete. Seit Ende 2018 führt er Canon Schweiz erneut und stärkte dort die Marktführerschaft in zentralen Segmenten – darunter Office-Multifunktionsdrucksysteme, Software-Solutions sowie professionelle Drucksysteme. Canon dankt Rainer Führes für sein langjähriges Engagement und seine erfolgreiche Arbeit als Geschäftsführer. Unter seiner Leitung wurden wichtige Integrations- und Transformationsprojekte umgesetzt, die die heutige Marktposition maßgeblich geprägt haben. Canon wünscht Rainer Führes für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei seinen neuen Projekten.