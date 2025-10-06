7. Oktober 2025

Supertele-Zoomobjektiv der Panasonic Lumix S

6. Oktober 2025 Volker Wachs

Panasonic stellt das neue Lumix S 100-500 mm F5-7.1 O.I.S.-Wechselobjektiv vor.

Panasonic stellt das neue, auf dem L-Mount-Systemstandard basierende, Lumix S 100-500 mm F5-7.1 O.I.S.-Wechselobjektiv vor. Als erstes Supertele-Zoomobjektiv der Lumix S Serie mit einer Brennweite von bis zu 500 mm unterstützt dieses Objektiv Telekonverter und ermöglicht so Supertele-Aufnahmen mit einer kombinierten Brennweite von bis zu 1000 mm.

Dank einer optimierten Linsenanordnung und einem Dual-Phase-Linearmotor soll das Objektiv mit einem kompakten Design von nur 196,1 mm Länge, ohne Kompromisse bei der Leistung im Supertele-Bereich überzeugen. Der schnelle, präzise und geräuschlose Autofokus in Kombination mit der Dual I.S.-Bildstabilisierung, die bis zu 7,0 Blendenstufen unterstützt, sorgt für maximale Mobilität und unterstützt Aufnahmen aus freier Hand – für mehr kreative Freiheit unterwegs. Für eine intuitive Bedienung verfügt das Objektiv über einen individuell konfigurierbaren Fokusring und eine Fokustaste. Der Fokusring kann als Steuerring genutzt werden, um bevorzugte Einstellungen wie Blende oder andere Parameter zuzuweisen. Das L-Mount Objektiv 100-500 mm / F5-7.1 ist ab Ende Oktober für 2.099,- € (UVP) lieferbar.

