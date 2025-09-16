Panasonic LUMIX TZ99 jetzt auch in Weiß

Panasonic erweitert seine beliebte LUMIX Kompaktkamera Serie TZ99 um eine elegante neue Farbvariante.

. Ab sofort ist die leistungsstarke Superzoom-Kamera LUMIX TZ99auch in stilvollem Weiß erhältlich – exklusiv im Panasonic Shop. Die LUMIX TZ99 ist die perfekte Begleiterin für alle, die unterwegs keine Kompromisse eingehen wollen. Mit ihrem leistungsstarken 30-fach optischen Zoom – 24-720 mm LEICA DC Objektiv – und bis zu 60-fachem iZoom sollen beeindruckende Aufnahmen – von weiten Landschaften bis hin zu feinsten Details gelingen. Dank des integrierten 5-Achsen-HYBRID O.I.S.+ bleiben Fotos und Videos auch bei maximalem Zoom gestochen scharf und verwacklungsfrei. Ein neigbarer Touchscreen mit 1,84 Millionen Bildpunkten ermöglicht flexible Perspektiven für kreative Bildkompositionen. Die USB-C-Ladefunktion sorgt für zuverlässige Energieversorgung – auch unterwegs. Die integrierte Bluetooth® v5.0-Schnittstelle ermöglicht eine sofortige Verbindung mit mobilen Geräten. Die weiße LUMIX TZ99 ist ab sofort exklusiv im Panasonic Shop für 549 €