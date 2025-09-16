17. September 2025

Panasonic LUMIX TZ99 jetzt auch in Weiß

16. September 2025 Volker Wachs
Panasonic LUMIX TZ99 jetzt in Weiß

Panasonic erweitert seine beliebte LUMIX Kompaktkamera Serie TZ99 um eine elegante neue Farbvariante.

. Ab sofort ist die leistungsstarke Superzoom-Kamera LUMIX TZ99auch in stilvollem Weiß erhältlich – exklusiv im Panasonic Shop. Die LUMIX TZ99 ist die perfekte Begleiterin für alle, die unterwegs keine Kompromisse eingehen wollen. Mit ihrem leistungsstarken 30-fach optischen Zoom – 24-720 mm LEICA DC Objektiv – und bis zu 60-fachem iZoom sollen beeindruckende Aufnahmen – von weiten Landschaften bis hin zu feinsten Details gelingen. Dank des integrierten 5-Achsen-HYBRID O.I.S.+ bleiben Fotos und Videos auch bei maximalem Zoom gestochen scharf und verwacklungsfrei. Ein neigbarer Touchscreen mit 1,84 Millionen Bildpunkten ermöglicht flexible Perspektiven für kreative Bildkompositionen. Die USB-C-Ladefunktion sorgt für zuverlässige Energieversorgung – auch unterwegs. Die integrierte Bluetooth® v5.0-Schnittstelle ermöglicht eine sofortige Verbindung mit mobilen Geräten. Die weiße LUMIX TZ99 ist ab sofort exklusiv im Panasonic Shop für 549 €

Tags:

