Bewegungsmelder II [+M] von Bosch mit integriertem Orientierungslicht

Bosch Smart Home erweitert sein Portfolio um den neuen Bewegungsmelder II [+M], der Sicherheit und Komfort auf innovative Weise vereint.

Mit präziser Bewegungserkennung, integriertem Orientierungslicht und flexibler Bedienung im Bosch Smart Home System oder in Matter-Systemen kombiniert der Bewegungsmelder II [+M] modernste Technologie mit minimalistischem Design. Seine Vielseitigkeit und unkomplizierte Installation machen ihn zur idealen Ergänzung für jedes smarte Zuhause.

Höchste Sicherheit durch zuverlässige Technologie

Mit einem Erfassungsbereich von bis zu 13 Metern und EN Grad 2-Zertifizierung erfüllt der Bewegungsmelder II [+M] professionelle Sicherheitsstandards. Im Ernstfall löst das Gerät als Teil des Bosch Smart Home Alarmsystems bei unerwünschten Bewegungen den Alarm vor Ort aus, während Nutzerinnen und Nutzer eine Push-Nachricht auf ihr Smartphone erhalten, um den Alarm (über ein Kamera-Livebild) zu validieren. Dank des integrierten Kleintierfilters werden Fehlalarme durch Haustiere bis zu einer Größe von 80 cm minimiert. Zusätzlich sorgt der Abriss-Alarm dafür, dass Manipulationsversuche sofort erkannt und gemeldet werden.

Orientierungslicht und komfortable Lichtsteuerung

Das integrierte Orientierungslicht schaltet sich bei erkannten Bewegungen und schwachem Umgebungslicht automatisch an und kann in dunklen Räumen mehr Sicherheit und eine bessere Orientierung bieten. Die Lichtempfindlichkeit und -intensität kann individuell angepasst werden, um den Komfort im Alltag zu erhöhen. Zusätzlich kann das Aufleuchten des Orientierungslichts als dezente Statusanzeige für ein aktiviertes Alarmsystem dienen – ideal, um laute Fehlalarme zu vermeiden. Darüber hinaus kann der Bewegungsmelder II [+M] bei erkannter Bewegung smarte Lampen aktivieren und die Beleuchtung automatisch – abhängig von der Umgebungshelligkeit – steuern.

Modernes Design für Innen- und Außenbereiche

Mit seinem modernen und dezenten Design fügt sich der Bewegungsmelder II [+M] harmonisch in jedes Zuhause ein. Dank der Schutzklasse IP55 ist er auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet und hält widrigen Witterungsbedingungen stand. Die einfache Montage durch Schrauben oder beigelegte Klebemittel sowie die flexible Positionierung in Ecken, an Wänden oder freistehend machen die Installation besonders einfach.

Zusätzliche Funktionen und Automationen

Der Bewegungsmelder II [+M] überzeugt durch clevere Zusatzfunktionen: Integrierte Sensoren für Temperatur, Erschütterung und Helligkeit ermöglichen smarte Automationen oder Szenarien – etwa für Licht, Heizung oder Beschattung. Zudem ermöglicht die Taschenlampenfunktion die Aktivierung des Orientierungslichts per Knopfdruck. Durch die Kompatibilität mit dem Matter-Standard lässt sich der Bewegungsmelder II [+M] nicht nur in ein Bosch Smart Home System, sondern auch direkt in ein Matter-System integrieren.

Der neue Bewegungsmelder II [+M] ist ab sofort für 49,95 Euro erhältlich.

