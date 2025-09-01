Frisch umfirmiert, zeigt FRITZ! auf der IFA 2025 in Halle 5.2 am Stand 177 vielseitige Innovationen für Glasfaser, Wi-Fi 7, WLAN Mesh und den Kabelanschluss.

Diesjähriges Highlight ist die FRITZ!Box 6690 Pro mit Tri-Band-Wi-Fi 7 und umfangreichem Funktionsumfang für Smart Home sowie Telefonie am Kabelanschluss. Ein breites FRITZ!Box-Portfolio für alle Glasfaseranschlüsse, smarte Einsteigermodelle für DSL und Mobilfunk, leistungsstarke Wi-Fi 7 Repeater und neue WLAN Mesh Sets vervollständigen das Wi-Fi-7-Portfolio aus dem Hause FRITZ! für das beste digitale Zuhause. In der Smart Home Area auf dem neuen Messestand zeigt FRITZ! außerdem Neuzugänge für intelligente, energieeffiziente Anwendungen in den eigenen vier Wänden.

FRITZ!Box 6690 Pro

FRITZ! feiert mit der FRITZ!Box 6690 Pro einen neuen Meilenstein für Heimnetzwerke. Sie ist der weltweit erste Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band, integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung via Zigbee und DECT. Das Ergebnis: Ein schneller und zuverlässiger Internetzugang, überragende WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und eine umfassende Kompatibilität mit verschiedensten Geräten für die lückenlose Abdeckung im Heimnetz. Die FRITZ!Box 6690 Pro hat alle Telefoniefunktionen, Smart-Home mit Zigbee/Matter- und DECT-ULE-Unterstützung sowie die beliebten FRITZ!OS-Funktionen wie VPN, Kindersicherung und Mediaserver mit an Bord. Ein absolutes All-in-One-Paket für anspruchsvolle Nutzer mit Kabelanschluss, die das Beste aus ihrem digitalen Zuhause herausholen wollen.

Weitere Premieren für Mobilfunk, Telefonie und Wi-Fi 7

Die erstmals auf der IFA vorgestellte FRITZ!Box 6825 4G ist der ideale Einsteiger für mobiles Surfen. Die kleine Mobilfunkbox bietet stabiles Internet mit Wi-Fi 6 und bis zu 300 Mbit/s über 4G/LTE und 3G. Dank der Stromversorgung über USB-C und der Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen ist die robuste FRITZ!Box der perfekte Begleiter für unterwegs. Wer volles Tri-Band-Wi-Fi 7 mit bis zu 2,8 GBit/s an seinem Notebook oder PC nutzen will, für den ist der neue FRITZ!WLAN Stick 6700 die perfekte Lösung. Das winzige Kraftpaket unterstützt Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band und sorgt ohne viel Aufwand für maximale Internet-Geschwindigkeiten und beste Stabilität. Dank der einfachen Einrichtung an jedem beliebigen Router und WPS ist er im Handumdrehen in Betrieb. Ebenfalls Premiere feiert das FRITZ!Fon M3, mit dem sich nicht nur in HD-Qualität schnurlos telefonieren lässt, sondern auch das FRITZ! Smart Home einfach und entspannt bedienen lässt.

FRITZ!Box 7630 und FRITZ!Box 4630: Wi-Fi 7 für jeden Haushalt

Ebenfalls neu in der Produktpalette sind zwei FRITZ!Box-Modelle, die modernes Wi-Fi 7 erschwinglich machen. Die FRITZ!Box 7630 ist der ideale Einstieg in die Welt des Wi-Fi 7 inklusive Multi-Link-Operation (MLO). Sie unterstützt DSL-Verbindungen und bietet mit bis zu 300 Mbit/s eine stabile und zuverlässige Verbindung für Homeoffice und alltägliche Online-Aktivitäten. Für Nutzer mit vorhandenem Glasfasermodem (ONT) ist die FRITZ!Box 4630 die beste Wahl. Sie sorgt dank Dualband-Wi-Fi 7 und je einem 2,5 Gigabit-LAN und WAN-Port für latenzarmes Gaming und ein ruckelfreies Streaming-Erlebnis. Beide Modelle bieten nicht nur schnelles Internet, sondern auch die beliebten FRITZ!-Funktionen für Telefonie, Smart Home (via DECT ULE) und höchste Netzwerksicherheit dank IPv6.

Ein FRITZ! für alle Glasfaseranschlüsse

Als europäischer Hersteller kennt FRITZ! die Anforderungen der Glasfasernetze mit allen Ausbaustufen der Standards GPON, AON und dem bis zu 10 GBit/s schnellen XGS-PON. Mit den FRITZ!Box-Modellen für Glasfaser sind maximale WLAN-Leistung und eine leichte Bedienbarkeit für die breite Maße verfügbar. Ob direkt an der Glasfaserdose oder am -modem – FRITZ!-Kunden bekommen mit den neuen FRITZ!Box-Fiber-Modellen 5690 XGS, 5690 Pro und der bald im Handel erhältlichen FRITZ!Box 5690 ultraschnelles Internet. Alle drei Glasfasermodelle punkten mit bester Interoperabilität mit den Fibernetzen. Die hochwertige Ausstattung mit starkem WLAN, schnellem VPN, vielseitigen Smart-Home-Funktionen und Telefonie bringt Anwendern höchsten Komfort beim Surfen, Gaming oder Videokonferenzen.

Reichweitenstark: Wi-Fi-7-Repeater, Mesh Sets und der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Für mehr Wi-Fi-7-Reichweite zu Hause sorgen ab sofort die beiden neuen WLAN Mesh Repeater FRITZ!Repeater 1700 und FRITZ!Repeater 2700. Ob verwinkelte Wohnung oder mehrere Etagen, die Mesh Repeater vergrößern je nach Bedarf im Handumdrehen die WLAN-Reichweite für maximales Surfvergnügen in jedem Raum. Ebenfalls neu vorgestellt werden die FRITZ! Mesh Sets 1700 und 2700. Sie ermöglichen stabilste Internetverbindungen mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz, sind an beliebigen Routern einsetzbar und stellen alle Leistungsmerkmale des FRITZ!Mesh als Mesh Master zur Verfügung. Die kostenlose MyFRITZ!App unterstützt bei der einfachen Einrichtung. Für bestes WLAN im Außenbereich ist der neue FRITZ!Repeater 1610 Outdoor mit Wi-Fi 6, IP54-zertifizierten Gehäuse und Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE+) bald erhältlich.

Upgrades für Smart Home und das FRITZ!OS

Neu dabei ist die smarte Steckdose FRITZ! Smart Energy 201 im zeitgemäßen und kompakten Gehäuse. Dieser Neuzugang und die gesamte FRITZ!-Smart-Reihe werden im Smart-Home-Showroom live erlebbar sein. Hier lassen sich die neuen Funktionen im Rahmen des Rollouts von FRITZ!OS 8.20, wie die Darstellung der vom FRITZ!Smart Energy 250 ausgelesenen Daten des Einspeisezählwerks im FRITZ!OS, die erweiterte Energieanzeige im MyFRITZ!Net oder die noch vielseitigere Interaktion mit Zigbee- und Mattergeräten direkt begutachten. Auch alle FRITZ!Box-Produkte und FRITZ!Repeater profitieren von neuen Funktionen mit FRITZ!OS 8.20, wie dem FRITZ! Failsafe, besserem Energiemanagement und optimiertem WLAN Mesh.

www.fritz.com