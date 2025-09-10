Canon EOS C50, kompakt und leistungsstark

Canon ergänzt die Cinema EOS Reihe um die neue EOS C50

Sie neue Canon EOS C50 hat professionelle Videofilmer und agile Produktionsteams als Zielgruppe. Als bisher kleinste Kamera der Cinema EOS Serie überzeugt sie mit kompakter Bauform und professionellen Funktion. Herzstück des einzigartigen Designs der EOS C50 ist ein neuer 7K Vollformat-CMOS-Sensor.

Der neue Sensor soll zusammen mit dem DIGIC DV7 Bildprozessor für eine herausragende Bildqualität sowohl bei der Aufzeichnung von Videos als auch für Fotos sorgen. Er überzeugt mit interner RAW-Videoaufzeichnung mit bis zu 7K 60p, einer hohen Bildrate mit bis zu 4K 120p / 2K 180p und mit detailreichen, hochauflösenden Fotos mit 32MP. Die EOS C50 ist die erste Cinema EOS Kamera mit Open Gate-Aufzeichnung, bei der die gesamte Fläche des Sensors für eine maximale Auflösung und Flexibilität bei der Wahl des Aufnahmeformats genutzt wird. Der neue 3:2-Vollformat-Sensormodus1 nutzt die gesamte Breite und Höhe des Sensors und liefert ein größeres Bild, bei dem der gesamte Bildkreis der Vollformat-Objektive genutzt wird. Die Open Gate-Aufzeichnung bietet Filmemachern eine größere Flexibilität bei der Postproduktion, da sich Filmformate im Quer- oder Hochformat aus demselben Material generieren lassen, weil genügend Spielraum für den nachträglichen Zuschnitt von Aufnahmen vorhanden ist. Bei Verwendung von anamorphotischen Objektiven ergibt sich aufgrund der Ausnutzung der vollen Sensorhöhe ein höher aufgelöstes Bild mit einem breiten Kinolook. Die EOS C50 ist voraussichtlich ab November 2025 zu einem UVP von 3.800 € erhältlich.