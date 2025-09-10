11. September 2025

Canon EOS C50, kompakt und leistungsstark

10. September 2025 Volker Wachs
Canon EOS C50 für Cideo-Profis

Canon ergänzt die Cinema EOS Reihe um die neue EOS C50

Sie neue Canon EOS C50 hat professionelle Videofilmer und agile Produktionsteams als Zielgruppe. Als bisher kleinste Kamera der Cinema EOS Serie überzeugt sie mit kompakter Bauform und professionellen Funktion. Herzstück des einzigartigen Designs der EOS C50 ist ein neuer 7K Vollformat-CMOS-Sensor.

Der neue Sensor soll zusammen mit dem DIGIC DV7 Bildprozessor für eine herausragende Bildqualität sowohl bei der Aufzeichnung von Videos als auch für Fotos sorgen. Er überzeugt mit interner RAW-Videoaufzeichnung mit bis zu 7K 60p, einer hohen Bildrate mit bis zu 4K 120p / 2K 180p und mit detailreichen, hochauflösenden Fotos mit 32MP. Die EOS C50 ist die erste Cinema EOS Kamera mit Open Gate-Aufzeichnung, bei der die gesamte Fläche des Sensors für eine maximale Auflösung und Flexibilität bei der Wahl des Aufnahmeformats genutzt wird. Der neue 3:2-Vollformat-Sensormodus1 nutzt die gesamte Breite und Höhe des Sensors und liefert ein größeres Bild, bei dem der gesamte Bildkreis der Vollformat-Objektive genutzt wird. Die Open Gate-Aufzeichnung bietet Filmemachern eine größere Flexibilität bei der Postproduktion, da sich Filmformate im Quer- oder Hochformat aus demselben Material generieren lassen, weil genügend Spielraum für den nachträglichen Zuschnitt von Aufnahmen vorhanden ist. Bei Verwendung von anamorphotischen Objektiven ergibt sich aufgrund der Ausnutzung der vollen Sensorhöhe ein höher aufgelöstes Bild mit einem breiten Kinolook. Die EOS C50 ist voraussichtlich ab November 2025 zu einem UVP von 3.800 € erhältlich.

More Stories

Biz 1.000 Euro Rabatt bei Nikon September-Aktion

Nikon Sofort-Rabatt-Aktion: Jetzt erneut 50 bis 1.000 Euro sparen

29. August 2025 Volker Wachs
Dr. Markus Naegeli wird neuer Geschäftsführer Canon Deutschland

Dr. Markus Naegeli wir neuer Geschäftsführer Canon Deutschland

29. August 2025 Volker Wachs
LG baut Gaming-Ökosystem weiter aus

LG baut Gaming-Ökosystem weiter aus

21. August 2025 Bernhard Reimann
Imaging-Word, 10.-12. Oktober 2025 in Nürnberg.

Imaging World – über 100 Marken sind dabei

29. Juli 2025 Volker Wachs
Samsung stärkt Fachhandel mit individuellen Trainingsangeboten

Samsung stärkt Fachhandel mit individuellen Trainingsangeboten

23. Juli 2025 Bernhard Reimann
Markus Broderick neuer General Manager der Fujifilm

Martin Christian Markus Broderick General Manager bei Fujifilm

18. Juli 2025 Volker Wachs