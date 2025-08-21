25. August 2025

LG baut Gaming-Ökosystem weiter aus

21. August 2025 Bernhard Reimann
LG erweitert sein Gaming-Portal für webOS-basierte Geräte und ermöglicht Gamern damit Zugang zu über 4.000 Spielen, darunter zahreiche AAA-Titel

LG Electronics (LG) baut sein Gaming Portal aus und bietet zukünftig eine noch größere Auswahl an Spielen für webOS-basierte Fernseher und Geräte.

Das Angebot ist mittlerweile in über 30 Ländern verfügbar und verändert die Art und Weise, wie Spieler sowohl native webOS-Games als auch AAA-Titel erleben – unabhängig davon, ob sie über eine Fernbedienung oder per Gamepad auf sie zugreifen.

Das neue UX-Upgrade macht es Gamern noch leichter, AAA-Titel zu entdecken. Über das intuitive Menü „Play with Gamepad” können sie Cloud-Gaming-Dienste wie Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid und Xbox Game Pass Ultimate auswählen und erhalten direkten Zugriff auf unzählige Titel, darunter über 4.000 Cloud-basierte Spiele sowie 600 kostenlose Einzel- und Mehrspieler-Games. Um das Spielerlebnis weiter zu verbessern, hat LG kürzlich eine Zusammenarbeit mit NVIDIA angekündigt. LG-Fernseher2 werden die ersten sein, die über die native GeForce NOW-App flüssiges HDR-Cloud-Gaming mit bis zu 4K bei 120 Hz unterstützen. Damit setzen sie einen neuen Maßstab für immersive, leistungsstarke Streaming-Erlebnisse.

Große Auswahl an hochkarätigen Cloud-Titeln

Das Gaming-Portal von LG erweitert zudem seine vielfältige Bibliothek kontinuierlich um spannende Solo-Abenteuer und kompetitive Multiplayer-Erlebnisse. Durch die Zusammenarbeit mit dem führenden Game-Streaming-Dienst Blacknut3 können Spieler nun über individuelle Titelabonnements auf Cloud-Spiele zugreifen. Dazu zählen Adaptionen der beliebten Klassiker Agatha Christie – Mord im Orient-Express und Wer wird Millionär? sowie Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. Das Portal bietet außerdem immersive Titel wie Everdream Valley und Overcooked! 2. Der Blacknut-Katalog bietet darüber hinaus eine einzigartige Auswahl an Titeln, die ohne Controller gespielt werden können, darunter The Jackbox Party Starter und das bald erscheinende Inua – A Story in Ice and Time. Dank der Partnerschaft von LG mit Play.Works, einem weltweit führenden Anbieter von Connected TV (CTV)-Spielen, können Gamer außerdem eine Fülle kostenloser Spiele entdecken, darunter Wheel of Fortune, Tetris® und PAC-MAN. Zu den Neuzugängen zählen Creature Mix und das epische Dungeon-Abenteuerspiel Temple Maze.

