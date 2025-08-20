Sony INZONE H9 II Headset für maximalen Gaming-Erfolg

Das INZONE H9 II Headset, basierend auf der Treibereinheit des WH-1000XM6, verfügt über erstklassiges Noise Cancelling und bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit für intensive Sessions

Sony erweitert seine Gaming-Marke INZONE um das INZONE H9 II Headset, das sich speziell an PC-Spieler richtet und maximale Performance für jedes Match bietet.

Das INZONE H9 II ist das Flaggschiff der INZONE-Gaming-Headsets und bietet erstklassige Klangqualität sowie hervorragendes Noise Cancelling in einem leichten Design mit abnehmbarem Mikrofon.

Von Audio in Turnierqualität über die Passform und Mikrofonqualität bis hin zur Platzierung der Tasten und LEDs – jedes Detail wurde in Zusammenarbeit mit Fnatic optimiert, um mit dem INZONE H9 II Headset die höchste Performance zu ermöglichen.

Basierend auf der Treibereinheit der neuen, bereits mehrfach ausgezeichneten kabellosen WH-1000XM6-Kopfhörer, bietet das INZONE H9 II Headset eine kristallklare Klangqualität – von entfernten Schritten bis hin zu tiefen, eindringlichen Klängen. Es ist mit hochgradig direktionalen Kardioid-Mikrofonen ausgestattet, die die Stimme klar erfassen und Umgebungsgeräusche effektiv ausblenden. Einmal eingestellt, bleibt der lange, verstellbare Mikrofonarm präzise in Position und sorgt dank KI-optimierter Filter dafür, dass die Stimme laut, deutlich und störungsfrei übertragen wird. Zudem ermöglicht die Super-Wideband-Technologie einen besonders klaren und natürlichen Klang, damit jede wichtige Ansage verständlich bleibt.

Das INZONE H9 II wiegt lediglich 260 g und verfügt über einen neugestalteten Kopfbügel, der das Gewicht gleichmäßig verteilt und auch bei langen Sessions einen hohen Tragekomfort gewährleistet.

Für intensives Gaming sorgt der mitgelieferte USB-C-Dongle für eine dedizierte 2,4-GHz-Verbindung mit extrem niedriger Latenz. LE-Audio- und Bluetooth-Pairing ermöglichen zudem eine gleichzeitige Verbindung, um latenzarmes Spielen und den Empfang von Anrufen sowie Benachrichtigungen über das Smartphone parallel zu gewährleisten. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden2. Zum Lieferumfang gehört eine weiche Tasche, in der alle Teile sicher verstaut werden können, um Verlust und Beschädigung zu vermeiden.

Das INZONE H9 II ist ab September zum Preis von 349,- Euro erhältlich.

