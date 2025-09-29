29. September 2025

ROG Xbox Ally und Ally X Pre-Order-Phase läuft

29. September 2025 Bernhard Reimann
ROG hat gemeinsam mit Xbox die Ally-Handhelds von Grund auf neu konzipiert, um Gaming überall und jederzeit auf Konsolen- und PC-Niveau durch die perfekte Verzahnung von Hard- und Software zu ermöglichen

ASUS Republic of Gamers (ROG) und Xbox haben den Start der Pre-Order-Phase sowie die Preise für die neuen Gaming-Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X in Deutschland bekannt gegeben.

ROG hat gemeinsam mit Xbox die Ally-Handhelds von Grund auf neu konzipiert, um Gaming überall und jederzeit auf Konsolen- und PC-Niveau durch die perfekte Verzahnung von Hard- und Software zu ermöglichen. Dafür vereinen die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X leistungsstarke Hardware, optimierte Ergonomie und ein authentisches Gaming-Erlebnis im tragbaren Format.

•         Ergonomisches Design: Das neue Gehäuse liegt wie ein Controller in der Hand und sorgt damit für ganztägigen Komfort. Griffige Texturen und überarbeitete Handballenauflagen bieten darüber hinaus maximale Präzision – perfekt für lange Gaming-Sessions.

•         Nahtlose Software: Die speziell optimierte Xbox-Benutzeroberfläche basiert auf Windows 11 und kombiniert die besten Features aus PC- und Konsolen-Gaming. Über den Xbox-Button oder die integrierte Game Bar sind alle Funktionen sofort erreichbar.

•         Effizienz und Leistung:

ROG Xbox Ally: Angetrieben vom AMD Ryzen Z2 A Prozessor, kombiniert mit 16 GB LPDDR5X-RAM und einem 60-Wh-Akku, liefert das Gerät effiziente Performance für Gaming unterwegs.

ROG Xbox Ally X: Mit dem neuen AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor, 24 GB LPDDR5X-RAM, einer integrierten NPU und einem 80-Wh-Akku setzt die X-Variante neue Maßstäbe bei Framerate, Grafikqualität und Akkulaufzeit.

Beide Geräte unterstützen modernste Technologien wie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) und AMD Fluid Motion Frames (AFMF) für flüssige Bildraten und beeindruckende Visuals.

Ab sofort können beide neuen Handhelds für 599 Euro beziehungsweise 899 Euro vorbestellt werden.

www.asus.de

