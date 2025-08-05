Neuer Homematic IP Access Point 2

Als Basis des Smart Homes sorgt der Access Point über das Internet für eine zuverlässige Verbindung zwischen bis zu 120 funkgesteuerten Homematic IP Geräten und den Homematic IP Cloudservern

eQ-3 veröffentlicht einen Nachfolger des Homematic IP Access Points. Der Homematic IP Access Point 2 baut auf die technischen Stärken des Vorgängers und kommt im neuen Look daher.

Das moderne Design ist an die Homematic IP Home Control Unit angelehnt und fügt sich unaufdringlich aber stilvoll in jedes Umfeld ein. Genau wie die Smart-Home-Zentrale ist der Access Point 2 in Weiß und Anthrazit erhältlich.

Der Access Point 2 ist Ausdruck einer neuen Designphilosophie für Homematic IP, die schon Produkte wie den Homematic IP Glas-Wandthermostat, den Heizkörperthermostat – flex und den Heizkörperthermostat – Evo hervorgebracht hat. Alle drei wurden für ihre wegweisende Gestaltung mit dem begehrten Red Dot prämiert.

Technisch gleicht der Access Point 2 seinem Vorgänger: Als Basis des Smart Homes sorgt er über das Internet für eine zuverlässige Verbindung zwischen bis zu 120 funkgesteuerten Homematic IP Geräten und den Homematic IP Cloudservern in Deutschland. Dabei ist sämtliche Kommunikation sicher verschlüsselt. Als erstes Smart-Home-System wurde Homematic IP bereits zum achten Mal in Folge vom VDE für Protokoll-, IT- und Datensicherheit zertifiziert.

Die Bedienung des Smart Homes gelingt dank der intuitiven Homematic IP App spielend leicht. Die App führt Nutzer Schritt für Schritt durch die Einrichtung und ermöglicht ihnen die Kontrolle über Heizung, Licht, Sicherheit und mehr – egal ob von zuhause oder unterwegs.

Der Homematic IP Access Point 2 ist zum Preis von 59,95 Euro verfügbar.

www.homematic-ip.com