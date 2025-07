Curve Nano Smartphone-Ständer von Twelve South

Twelve South bringt mit dem neuen Curve Nano einen mobilen Smartphone-Ständer auf den Markt. Magnetisch, verstellbar und komplett faltbar – ideal für alle, die unterwegs genauso produktiv oder entspannt sein möchten wie zu Hause.

Kompatibel mit Qi2- und MagSafe-fähigen Geräten ist der Curve Nano der ideale Begleiter fürs Streamen, Telefonieren oder Arbeiten mit dem Smartphone. Ein versteckter Magnet hält das Smartphone sicher in Position, während ein Silikonring auf der Oberseite ein Verrutschen verhindert. Einmal platziert lässt sich das Gerät jederzeit problemlos in den gewünschten Betrachtungswinkel im Hoch- oder Querformat neigen.

Fester Stand, freier Kopf

Egal ob beim Serienmarathon im Flugzeug, beim YouTube-Workout im Wohnzimmer oder beim Nachkochen in der Küche: Dank seines beschwerten Standfußes bleibt der Curve Nano stabil an Ort und Stelle. Auch für Videoanrufe, Social Media oder mobiles Arbeiten am Smartphone in Kombination mit einer Bluetooth-Tastatur und Maus ist er das perfekte Gadget.

Kompaktes Design, maximale Mobilität

Der Curve Nano besteht aus robustem, hochwertigem Aluminium und lässt sich dank seiner leichten und kompakten Bauweise überallhin mitnehmen. Flach zusammengefaltet passt er bequem in jede Tasche. Die mitgelieferte Schutzhülle schützt nicht nur den Ständer selbst, sondern auch alle anderen Gegenstände im Gepäck vor unschönen Kratzern.

Der Curve Nano ist ab sofort in den Farbvarianten Slate (Schwarz), Dune (Sand) und Coastal Blue (Blau) zum Preis von 34,99 Euro erhältlich.

https://twelvesouth.eu