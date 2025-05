Verkaufsstart des Samsung Galaxy S25 Edge

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Das aktuelle Modell der Samsung Galaxy S-Serie zeigt auf, wie Samsung moderne Technik mit modernem Design zu einem wirklich nutzerfreundlichen Device verbindet.

Es ist nur 5,8 mm dünn und 163 g leicht: Das Samsung Galaxy S25 Edge legt die Messlatte für kompakte Smartphones hoch und folgt dabei dem geliebten Look and Feel der Samsung Galaxy S-Serie. Sein schlankes, geschwungenes Profil und der Titanrahmen verbinden Stil mit Langlebigkeit, verstärkt durch das robuste Corning Gorilla Glass Ceramic auf dem Display. Der Akku kann einen kompletten Tag durchhalten und ist per Schnellladefunktion ruckzuck wieder aufgeladen, ob Nutzer Videos aufnehmen, mit Google Maps auf Städtetour sind oder ihre Lieblingsserie im Flugzeug anschauen. Das Dynamic AMOLED 2X-Display liefert Dank Adaptive Vision Booster beeindruckende Bilder und ermöglicht nahtloses Multitasking. Das Gerät ist in den Farben Titan Silber, Titan Jetblack und Titan Icyblue erhältlich.

App-übergreifende AI-Funktionen

Mit dem Samsung Galaxy S25 Edge interagieren Nutzer auf natürliche Weise mit der kontextbezogenen Galaxy AI, die an vielen Touchpoints mit personalisierten, multimodalen Funktionen integriert ist. Wie bei den anderen Modellen der Samsung Galaxy S25-Serie funktioniert die AI App-übergreifend, um den Nutzern alltägliche Aufgaben zu vereinfachen. Funktionen wie Now Brief und Now Bar integrieren sich passend in die Routinen und unterstützen Apps von Drittanbietern: Als intelligente Erinnerungen im Alltag etwa eine vorteilhafte Startzeit beim Pendeln zur Arbeit oder an die Verabredung zum Essen.

Angepasste Nightography

Fotografie-Enthusiasten werden das neue Kamera-Setup lieben: Dank des 200-MP-Weitwinkelobjektivs lässt sich auch das Galaxy S25 Edge wie von der Samsung S-Serie gewohnt nutzen. Dabei sorgt die angepasste Nightography dank der hohen Auflösung und großer Pixel für deutlich hellere Fotos selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Die gleiche ProVisual Engine wie beim Samsung Galaxy S25 liefert auch beim Samsung Galaxy S25 Edge für scharfe Details bei Texturen wie Kleidung und Pflanzen sowie naturgetreue Hauttöne bei Porträts.

Das Samsung Galaxy S25 Edge wurde speziell mit Blick auf die Performance entwickelt und bietet professionelle Fotografie, personalisierte AI und vieles mehr. Dabei soll es mit seinem schlanken Design neu definieren, was ein Smartphone leisten kann.

Verfügbarkeit und Angebote

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist in den Farben Titan Silber, Titan Jetblack und Titan Icyblue im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App zu folgenden Preisen (UVP) erhältlich: das Samsung Galaxy S25 Edge mit 256 GB für 1.249 € und das Samsung Galaxy S25 Edge mit 512 GB für 1.369 €.

Kunden, die bis zum 10. Juni ein Modell des neuen Samsung Galaxy S25 Edge im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App kaufen, erhalten bei Eintausch eines Altgeräts bis zu 600 € Altgerätewert als Vorabzug direkt im Warenkorb, mindestens aber 150 € für ein beliebiges Altgerät. Wird kein Altgerät eingetauscht, erhalten Kunden Galaxy Buds3 Pro gratis dazu. Wenn die Kunden sich für das Loyalitätsprogramm „Samsung Members“ anmelden, erhalten sie zusätzlich exklusive Vorteile wie bspw. 15 % Rabatt auf das neue Samsung Galaxy S25 Edge.

Des Weiteren entscheiden Kunden im Samsung Online Shop oder der Samsung Shop App selbst, ob sie ihr Gerät mit 0 % effektivem Jahreszins und einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten finanzieren oder einen passenden Mobilfunkvertrag auswählen.

