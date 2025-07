Samsung gibt Sicherheit für personalisierte Galaxy AI- Funktionen

Die neuen Schutzmaßnahmen für die AI erkennen noch umfänglicher als bislang und geräteübergreifend Bedrohungen und erhöhen so die Netzwerksicherheit durch eine bessere quantensichere Kryptografie.

Mit Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) führt Samsung seine neue Architektur zum Schutz personalisierter, AI-gestützter Funktionen ein. KEEP erstellt verschlüsselte, App-spezifische Speicherumgebungen innerhalb des sicheren Speicherbereichs eines Geräts. So stellt es sicher, dass jede App nur auf ihre eigenen sensiblen Daten zugreifen kann. KEEP unterstützt die Personal Data Engine (PDE) von Samsung Galaxy und trägt dazu bei, persönliche Daten der Nutzer wie tägliche Routinen und Präferenzen zu schützen, eben solche Informationen die Funktionen wie Now Brief und die Smart Gallery-Suche ermöglichen. Sie sind ausschließlich auf dem Gerät gespeichert, durch KEEP und Knox Vault gesichert und damit unter der Kontrolle der Nutzer. Da KEEP auf Systemebene integriert ist, ist die Lösung über alle Samsung Galaxy AI-Funktionen hinweg skalierbar, darunter Now Brief und smarte Vorschläge. Mit KEEP bietet Samsung eine überzeugende Lösung, wie mobile Geräte Daten im Hintergrund schützen können. Datensicherheit ist dabei nicht nur eine Sache der Geräteeinstellungen, Samsung betrachtet sie als integriertes Designprinzip.

Knox Matrix: Intelligente, vernetzte Reaktion auf Bedrohungen

Da Galaxy AI zunehmend in das gesamte Ecosystem integriert wird, entwickelt Samsung Schutzmaßnahmen, die nicht nur hohe Sicherheit bieten, sondern Nutzer*innen auch Transparenz und Kontrolle geben. Die Knox Matrix steht dabei im Mittelpunkt. Mit One UI 8 entwickelt Samsung sie weiter. Wird ein Gerät beispielsweise durch eine Systemmanipulation oder Identitätsfälschung als ernsthaft gefährdet eingestuft, wird es automatisch vom Samsung Konto abgemeldet und der Zugriff auf Cloud-Dienste gesperrt, um den Schaden zu begrenzen. Benutzer werden auf allen ihren verbundenen Galaxy Geräten benachrichtigt und zur Seite „Sicherheitsstatus deiner Ihrer Geräte” weitergeleitet, wo sie das Problem überprüfen und entsprechend reagieren können. Selbst Geräte ohne die neuesten Sicherheitsstatus-Updates lösen eine Warnung der Stufe Gelb aus. Der Schutz aller Geräte im Ecosystem ist damit dynamisch, intuitiv und einfach, sodass Nutzer vertrauensvoll und mit einem guten Sicherheitsgefühl an ihren Geräten arbeiten können.

Sicheres WLAN durch quantenresistente Verschlüsselung

Zum Schutz vor Bedrohungen durch Quantencomputer führt Samsung die Post-Quanten-Kryptografie für Secure Wi-Fi ein und erweitert damit den bewährten Ansatz, den Samsung mit Post-Quantum Enhanced Data Protection (EDP) auf der Samsung Galaxy S25-Serie eingeführt hat. Mit einem neuen kryptografischen Framework bekommt Secure Wi-Fi ein Upgrade, das das Netzwerk effektiv vor aktuellen Bedrohungen schützen kann, insbesondere solchen, die von Quantencomputern ausgehen werden. Für robuste Datensicherheit auch in öffentlichen Netzwerken sichert es den Schlüsselaustausch, das Herzstück verschlüsselter Verbindungen.

Quantencomputer könnten zukünftig viele der heutigen Verschlüsselungsmethoden untergraben. Mit Post-Quantum-Kryptografie ist Secure Wi-Fi so aufgestellt, dass es auf zukünftige Angriffe vorbereitet ist, bei denen schon heute verschlüsselte Daten erfasst werden, um sie später mit ausgereifter Quantentechnologie zu entschlüsseln (harvest now, decrypt later). Dieses Upgrade stärkt den Tunnel zwischen Samsung Galaxy Geräten und Samsung Servern und erhöht die Datenintegrität bei der Übertragung in unsicheren Netzen wie öffentlichen WLANs.

Zusätzlich zu dieser zukunftsgerichteten Grundlage bietet Secure Wi-Fi eine Reihe weiterer Datenschutzfunktionen:

• Auto Protect: Wird automatisch an öffentlichen Orten wie Cafés, Flughäfen oder Hotels aktiviert und sichert die Wi-Fi-Verbindung.

• Enhanced Privacy Protection (EPP): Verschlüsselt den Internetverkehr und leitet ihn durch mehrere Schutzebenen, wobei Paketverschlüsselung und Weiterleitung kombiniert werden, um Geräteinformationen zu anonymisieren und Tracking zu verhindern.

• Protection Activity: Gibt Einblick in die Historie, die anzeigt, welche Apps und Netzwerke gesichert wurden und wie viele Daten im Laufe der Zeit verschlüsselt wurden.

Zuverlässige Sicherheitsplattform

Neben den neuen Sicherheitsfunktionen baut Samsung die grundlegenden Schutzmechanismen der Galaxy AI-Funktionen weiter aus. Mit diesem mehrschichtigen Sicherheitsansatz sind sowohl Hard- als auch Software gesichert und Nutzer*innen haben Transparenz und Kontrolle:

• Knox Vault sichert Passwörter, PINs und biometrische Daten physisch isoliert. So trägt das System dazu bei, dass die Daten auch dann geschützt bleiben, wenn das Hauptbetriebssystem kompromittiert wird.

• Auto Blocker verhindert, dass nicht autorisierte Apps installiert werden, schränkt befehlsbasierte Angriffe ein und mindert Risiken durch Zero-Click Threads.

• Erweiterte Intelligenz ermöglicht es Nutzer*innen, die Online-Datenverarbeitung für AI-Funktionen zu deaktivieren, sodass ihre persönlichen Daten auf dem Gerät verbleiben und damit vollständig unter ihrer Kontrolle bleiben.

• Erweiterter Diebstahlschutz schützt persönliche Daten auch in Situationen wie Diebstahl mit Identitätsprüfung oder Sicherheitsverzögerung, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Mit diesen Updates trägt Samsung aktiv dazu bei, die Sicherheit auf den mobilen Samsung Galaxy Geräten weiter zu verbessern.

