Sony präsentiert Spitzen-Smartphone Xperia 1 VII

Sony bringt sein neues Premium-Smartphone Xperia 1 VII auf den Markt. Das jüngste Flaggschiff der Xperia Serie wurde in Zusammenarbeit mit den Technikern entwickelt, die für die α (Alpha) Digitalkameras, die tragbaren Walkman Audioplayer und die BRAVIA Fernseher von Sony verantwortlich sind.

KI-Technologien „Xperia Intelligence“ wurden für das Xperia optimiert und erweitern dessen Kamera-, Audio- und Anzeigefunktionen. So bietet das Xperia 1 VII beispielsweise ein völlig neues Smartphone-Kameraerlebnis: Die innovativen Funktionen „AI Camerawork“ und „Auto Framing“ ermöglichen es, stabile, gut komponierte Videos aufzuzeichnen, selbst wenn der Blick nicht auf den Aufnahmebildschirm gerichtet ist.

AI Camerawork und Auto Framing

Die neue Funktion „AI Camerawork“ hilft, professionell wirkende, stabile Videos mit optimalem Bildausschnitt zu realisieren, bei denen das Motiv stets im Zentrum der Komposition bleibt. Das funktioniert selbst dann, wenn die Nutzer im Gehen ein sich bewegendes Motiv filmen. Dafür sorgen eine leistungsstarke Bildstabilisierung und eine Technologie zur Einordnung der Körperposition, die gemeinsam sicherstellen, dass das Motiv in der gewählten Position gehalten wird. So können selbst unerfahrene Kameranutze professionell wirkende Videos erstellen. Ergänzend dazu verfolgt die Funktion „Auto Framing“ das Motiv mithilfe von künstlicher Intelligenz und schneidet die Aufnahmen automatisch so zu, dass das Motiv in der Bildschirmmitte zentriert wird4. Um ein sich bewegendes Motiv zu filmen, muss die Kamera nur annäherungsweise darauf gerichtet werden: Das Motiv wird anschließend automatisch aufgenommen, ohne dass die Nutzer es selbst mit der Kamera verfolgen müssen. Mit „Auto Framing“ können zwei verschiedene Arten von Videos aufgezeichnet werden: solche, die die gesamte Szene zeigen, und solche, bei denen das Motiv in Nahaufnahme erscheint.

Ultraweitwinkelobjektiv

Das Xperia 1 VII ist auf der Rückseite mit drei Kameras ausgestattet. Das neue 16-mm-Ultraweitwinkelobjektiv5 nutzt einen 1/1,56 Zoll großen (ca. 2,1-mal größer als das Vorgängermodell) 48-Megapixel-Sensor und ermöglicht klare Nachtaufnahmen, die an die Ergebnisse von Vollformatkameras heranreichen und sich durch geringes Rauschen und einen großen Dynamikumfang auszeichnen6. Das Objektiv minimiert Verzerrungen und unterstützt auch Nahaufnahmen aus ca. 5 cm Entfernung für atemberaubende Makrofotografie. Das Weitwinkelobjektiv mit 24 mm/48 mm (entspricht einem 2-fachen optischen Zoom) arbeitet mit dem Exmor T Sensor für Mobilgeräte, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine exzellente Bildqualität sorgt. Dank dieses hervorragenden Bildsensors gelingen hochwertige, helle und klare Videos, auch wenn das Bild mit AI Camerawork und Auto Framing zugeschnitten wird. Das Teleobjektiv bietet einen optischen Zoom von 85 mm bis 170 mm8 und ermöglicht damit hochauflösende Aufnahmen von weit entfernten Motiven.

Mit Walkman-DNA

Neben einem ganz auf hohe Klangqualität ausgerichteten Schaltungsdesign wurden in das Xperia 1 VII zum ersten Mal auch Komponenten integriert, die sich bereits in Walkman-Geräten hervorragend bewährt haben. Dies verbessert die Klangqualität beim Hören über kabelgebundene Kopfhörer erheblich: Der Klang ist so klar wie bei einem eigenständigen Musikplayer. Darüber hinaus kommt sowohl bei Verwendung kabelgebundener als auch kabelloser Kopfhörer die DSEE Ultimate Technologie zum Einsatz, die dafür sorgt, dass selbst für Streaming komprimierte Tonquellen in ausgezeichneter Qualität wiedergegeben werden. Die vollwertigen Stereolautsprecher des Xperia, die für ihre Klangqualität bekannt sind, wurden weiter optimiert, um einen noch klareren Sound über den gesamten Frequenzbereich zu liefern, von den Höhen bis zu den Bässen.

Display auf BRAVIA Niveau

Damit das Display auch in hellem Licht gut sichtbar ist, befindet sich auf der Geräterückseite ein zusätzlicher Lichtsensor, der es ermöglicht, die Displayhelligkeit und die Farben an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Ob im Freien bei hellem Sonnenlicht oder in gedämpft beleuchteten Innenräumen – der Sensor erkennt die Umgebungshelligkeit präzise und stellt die jeweils optimale Helligkeit, Farbskala und Farbtemperatur ein. Im Freien sorgt die erhöhte Spitzenhelligkeit des Display-Panels für ein angenehmes Seherlebnis, unterstützt durch die Funktion „Sunlight Vision“, die die Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung verbessert.

Das Xperia 1 VII kommt mit dem neuesten Chipsatz von Qualcomm, dem Snapdragon 8 Elite, der die NPU-, CPU- und GPU-Leistung um jeweils mehr als 40 % steigert. Dies sorgt für eine schnelle KI-Verarbeitung beim Fotografieren, Filmen und bei High-End-Spielen, während gleichzeitig der Akkuverbrauch reduziert wird. Wenn die Funktion „Processing Optimization“ aktiviert ist, wird zudem bei bestimmten Anwendungen wie Social Media-Nutzung, Websurfen und Ansehen von Online-Videos bis zu zehnmal weniger Energie verbraucht, was eine aktive Nutzungsdauer von zwei Tagen ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt dieses Gerät bis zu vier Betriebssystem-Upgrades sowie Sicherheitsupdates über einen Zeitraum von sechs Jahren und erlaubt damit eine längere komfortable Nutzung.

Umweltschutz und Barrierefreiheit

Das Xperia 1 VII bietet eine Reihe von Funktionen, die die Handhabung der Kamera erleichtern. So können die Nutzer etwa mit Tönen und Vibration informiert werden, ob die Kamera beim Aufnehmen gerade gehalten wird. Zudem hat Sony die TalkBack-Funktion von Android um verschiedene bedienungsfreundliche Verbesserungen erweitert: Beispielsweise werden die Menüs in der Reihenfolge ihrer Nutzungshäufigkeit vorgelesen, damit die Nutzer*innen schnell auf die Funktionen zugreifen können, die sie am häufigsten verwenden.

Für die Produktbox und das Tray des Xperia 1 VII wird das Original Blended Material von Sony verwendet, ein umweltfreundliches Papiermaterial, das eine vollständig plastikfreie Einzelverpackung ermöglicht. Darüber hinaus sind rund 84% der Rohstoffe, die für eine Reihe von inneren und äußeren Gerätekomponenten verwendet werden, umweltfreundliche Kunststoffe wie SORPLAS, das aus recycelten und pflanzenbasierten Harzen besteht.

Stilvolles Cover mit Standfuß

Ein exklusives Cover für das Xperia 1 VII ist separat erhältlich. Es ist mit einem praktisch positionierten Standfuß ausgestattet, der sowohl vertikales als auch horizontales Aufstellen unterstützt. Neben dem Standfuß verfügt das Cover auch über einen Griff, der bequemes Halten ermöglicht und in Kombination mit der mitgelieferten Ringschlaufe zur Stabilität beim Aufnehmen beiträgt. Das Cover ist in drei auf das Gerätegehäuse abgestimmten Farben verfügbar. Es besteht zu 78 % aus umweltfreundlichen Harzen, darunter SORPLAS.

Das Sony Xperia 1 VII ist für 1.499,00 Euro verfügbar.

www.son.net