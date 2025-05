Samsung Galaxy S25 Edge mit Titangehäuse

Super schlank und richtig robust – Samsung stellt das neue Samsung Galaxy S25 Edge vor. Es vereint Stil mit Robustheit mit einem widerstandsfähigen Titangehäuse, das nur 5,8 mm dick ist.

„Das Samsung Galaxy S25 Edge ist nicht nur ein besonders schlankes Smartphone. Dieses neue Flaggschiff lotet technische Grenzen neu aus“, sagt TM Roh, Präsident und Acting Head der Device eXperience (DX) Division bei Samsung Electronics. “Das Samsung Galaxy S25 Edge markiert einen Durchbruch bei Smartphones dieser Kategorie und treibt als wichtige Innovation die gesamte Mobilfunkbranche voran.“

Dünn und robust

Mit seinem nur 5,8 mm dünnen Gehäuse ist das Samsung Galaxy S25 Edge ein Meisterwerk von Samsung: Fast jedes Element seines Designs ist modern gestaltet: So lässt sich das kompaktere Device komfortabel nutzen. Sein raffinierter Rahmen vereint vollendet Form und Funktion bei einem Gewicht von nur 163 Gramm. So schlank wie nie bleibt es dem Design der Samsung Galaxy S-Serie dennoch treu. Neben seiner schmalen Silhouette überzeugt das Smartphone durch Widerstandsfähigkeit, abgerundete Kanten und ein robuster Titanrahmen bringen es durch kritische Situationen im Alltag. Das Display aus Corning Gorilla Glass Ceramic 2, einem neuen Glaskeramikmaterial, ist widerstandsfähig ohne Abstriche bei der Darstellung: Farben wirken lebensnah, Kontraste klar und Inhalte bleiben aus nahezu jedem Blickwinkel gut erkennbar.

Dynamische Kreativität mit der 200-MP-Kamera im Taschenformat

Dank seines schlanken und leichten Designs macht es das Samsung Galaxy S25 Edge Nutzern einfach, ihre unvergesslichen Momente festzuhalten und ihrer Kreativität jederzeit und überall freien Lauf zu lassen. Mit ihrem 200 MP-Weitwinkelobjektiv liefert die Kamera wie von der Samsung Galaxy S-Serie gewohnt ab, Nightography sorgt dank der hohen Auflösung und 40 % mehr Helligkeit1 auch bei schlechten Lichtverhältnissen für scharfe Fotos mit klaren Details. Der 12 MP-Ultraweitwinkelsensor mit Autofokus beflügelt die Kreativität mit scharfen, detailreichen Makroaufnahmen. Das Samsung Galaxy S25 Edge setzt auf die ProVisual Engine, die für das Galaxy S25 bereits optimiert wurde. Sie ermöglicht scharfe Details bei Kleidung oder Pflanzen oder natürliche, lebensnahe Hauttöne bei Porträts. Die AI-gestützten Bearbeitungsfunktionen von Samsung Galaxy wie Audio Radierer und Zeichnungsassistent wurden alle aus der Samsung Galaxy S25-Serie übernommen, sie bringen moderne Kreativ- und Bearbeitungstools in einen schlanken Formfaktor.

Spitzenleistung im flachen Gehäuse

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist für Spitzenleistung entwickelt, angefangen beim Snapdragon 8 Elite for Galaxy-Prozessor, der in allen Samsung Galaxy S25-Geräten weltweit zum Einsatz kommt. Der von Qualcomm speziell für dieses Device angepasste leistungsstarke Chipsatz liefert zuverlässig Leistung für die AI auf dem Samsung Galaxy S25 Edge. Auch bei längerer Nutzung behält das Smartphone einen kühlen Kopf, da die Vapor Chamber jetzt dünner und breiter ist, sodass sie die Wärme gut ableiten kann. Wie von der Samsung Galaxy S-Serie gewohnt verarbeitet auch das Samsung Galaxy S25 Edge Bilder effizient und AI-gestützt: ProScaler4 kann die Qualität der Bildskalierung dank der mobile Digital Natural Image Engine (mDNIe) nochmal um bis zu 40 % verbessern.

Ein zuverlässiger Begleiter mit Galaxy AI

Das Samsung Galaxy S25 Edge arbeitet in vielen Bereichen mit Unterstützung von Galaxy AI und ermöglicht, mobile AI natürlich und kontextbezogen zu nutzen. Die AI-Funktionen sind personalisiert und multimodal, die persönlichen Daten der Nutzer sind sicher auf dem Gerät gespeichert. Wie die gesamte Samsung Galaxy S25-Serie verfügt auch das Samsung Galaxy S25 Edge über AI-Funktionen, die nahtlos über mehrere Apps hinweg agieren und als echter AI-Begleiter dabei helfen können, Dinge einfacher zu erledigen. Aber Galaxy AI unterstützt die Nutzer jetzt noch besser im Alltag: Now Brief und Now Bar können auf Apps von Drittanbietern zugreifen und an die nächsten To-dos erinnern, sei es die pünktliche Abfahrtszeit für den Weg zum Picknick im Park oder die Wettervorhersage für das Festival-Wochenende.

Dank der starken Integration von Samsung Galaxy und Google können mit dem Samsung Galaxy S25 Edge jetzt noch mehr Nutzer auf die neuesten Funktionen von Gemini zugreifen. Mit Gemini Live können sie der AI zeigen, was sie auf ihrem Display oder in ihrer Umgebung sehen und parallel mit Gemini interagieren. Die Galaxy AI-Funktionen auf dem Device sind nicht nur praktisch, die Daten der Nutzer sind auch gut geschützt. Die AI-Funktionen verarbeiten die Daten direkt auf dem Smartphone, wo Knox Vault für Sicherheit sorgt. So bleibt Samsung den Richtlinien treu, den Nutzer*innen eine enorm praktische personalisierte mobile AI zur Verfügung zu stellen, ohne dabei ihre Privatsphäre aus dem Blick zu verlieren.

Mit dem Samsung Galaxy S25 Edge haben Nutzer ein hochwertiges und leistungsstarkes Smartphone in der Hand inklusive professioneller Fotografie, personalisierter AI-Features und vielem mehr. In Verbindung mit seinem schlanken Design definiert es die Erwartungen an ein Smartphone neu.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy S25 Edge wird in den Farben Titan Silber, Titan Jetblack und Titan Icyblue im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App zu folgenden Preisen erhältlich sein: das Samsung Galaxy S25 Edge mit 256 GB für 1.249 € und das Samsung Galaxy S25 Edge mit 512 GB für 1.369 €.

www.samsung.de