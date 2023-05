HUAWEI präsentiert Flaggschiff-Smartphone P60Pro

HUAWEI bringt mit dem P60Pro ein neues Premium-Smartphone auf den Markt und unterstreicht, dass Innovationen weiterhin im Mittelpunkt stehen.

HUAWEI verfügt über 20 Forschungszentren in Europa, darunter in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Belgien und Polen. HUAWEI ist auch der bedeutendste Patentanmelder beim Europäischen Patentamt (EPA) – das Unternehmen meldete 2022 4.505 Patente an, was einem Anstieg von mehr als 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

HUAWEI P60 Pro

Mit den technologischen Innovationen ist die HUAWEI P Serie für ihre mehr als 15 Millionen europäische Nutzer ein Synonym für innovative Fotografie und ästhetisches Design. Die leistungsstarken HUAWEI Smartphone-Kameras begeistern mit qualitativ hochwertigen Fotos für alle Nutzer und Szenarien.

Das neue Flaggschiff-Smartphone übernimmt die bewährten Technologien in Sachen Fotografie und Ästhetik aus den vorangegangenen Modellen und wurde im optischen System und ästhetischen Design noch weiterentwickelt. Es ist das erste Smartphone der Branche, das mit einer Ultra Lighting Telefotokamera mit mehreren Linsengruppen ausgestattet ist. Das HUAWEI P60 Pro interpretiert die moderne Ästhetik mit dem branchenweit ersten Perlenstruktur-Design auf der Rückseite neu. Bei dem Rococo Pearl-Modell wird natürliches Mineralperlenpulver auf der Geräterückseite eingearbeitet, um einen schimmernden Effekt zu erzeugen und mit einer einzigartigen natürlichen Textur jedes Smartphone zum Unikat zu machen.

Das HUAWEI P60 Pro zeichnet sich auch durch seine Langlebigkeit aus. Es verfügt über das neue Quad-Curve-Display mit dem exklusiven, langlebigen Kunlun GlassTM-Panel von HUAWEI, das die Widerstandsfähigkeit und Fallfestigkeit des Geräts deutlich verbessert.

Mit seiner leistungsstarken Kamera-Performance erreicht das HUAWEI P60 Pro nun beim aktuellen ausführlichen Kamera-Test von DxOMark die höchste Punktzahl in der Geschichte des Rankings. Es belegt mit einer herausragenden Punktzahl von 156 Punkten den ersten Platz der aktuellen Bestenliste. Das renommierte Portal lobte sowohl die technischen als auch die fotografischen Fähigkeiten des neuesten Huawei-Flaggschiffs.

Preise und Verfügbarkeit

Das HUAWEI P60 Pro in den Farben Rococo Pearl und Schwarz ist ab dem 9. Mai 2023 bestellbar und ab dem 22. Mai 2023 im Handel und im HUAWEI Online Store sowie im HUAWEI Flagship Store Berlin Kurfürstendamm erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz liegt bei 1.199 €. Die Version mit 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz liegt bei einer UVP von 1.399 €.

