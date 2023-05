Sony Xperia 10 V für Non-Stop-Entertainment

Sony hat heute das neue, funktionsstarke Mittelklasse-Smartphone Xperia 10 V vorgestellt. Mit seiner kompakten und leichten Bauweise ist das Xperia 10 V der perfekte Begleiter für unterwegs.

Trotz des handlichen Formats ist das neue Smartphone hervorragend ausgestattet und bietet einen erstklassigen 5.000-mAh-Akku, neue Front-Stereolautsprecher, ein helles OLED-Display und eine Kamera mit drei Objektiven.

Neben dem leistungsstarken Akku, der rund 34 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe ermöglicht, punktet das Xperia 10 V mit dem leichtesten Gehäuse eines 5G-Smartphone mit 5.000-mAh-Akku weltweit und einem schlanken Rahmen, der unterwegs eine leichte Bedienung mit nur einer Hand ermöglicht. Das robuste Display aus Corning® Gorilla® Glass Victus® gewährleistet hohe Widerstandsfähigkeit.

Die Kameraleistung kann sich sehen lassen: Ausgerüstet mit einem neuen Bildsensor, der rund 1,6-mal größer ist als der des Vorgängermodells[iii], ermöglicht die Kamera rauscharme Aufnahmen selbst bei schlechtem Licht.

Perfektes Entertainment unterwegs

Ob beim Musikhören oder Ansehen von Filmen – die Stereolautsprecher auf der Vorderseite des Smartphones steigern die Klangqualität mit echtem, sattem und ausgewogenem Stereosound[iv].

Das 6,1″ Full HD+ OLED-Display ist rund 1,5-mal heller als das Vorgängermodell[v], was die Nutzung im Freien verbessert. Das TRILUMINOS® Display for mobile geht aus der langjährigen TV-Kompetenz von Sony hervor: Es ist für die Wiedergabe von Videos optimiert und gewährleistet hervorragende, lebendige Bilder.

Das Xperia 10 V ist mit einer 3,5-mm-Audiobuchse ausgestattet und unterstützt die LDAC-Technologie für kabellose Übertragung™ [vi]. So können die Nutzer/-innen sowohl mit kabelgebundenen als auch kabellosen Kopfhörern hochauflösenden, exzellenten Sound genießen. Überdies sorgt DSEE Ultimate™ [vii] mit KI-Technologie von Sony dafür, dass gestreamte Musik in einer Qualität wiedergegeben wird, die nahezu High-Resolution Audio [viii] entspricht. Film-Ambitionen werden wahr

Schöne Schnappschüsse leicht gemacht

Mit dem Xperia 10 V können die Nutzer/-innen das Leben in seiner ganzen Fülle einfangen, ohne sich mit anspruchsvollen Einstellungen befassen zu müssen. Das übernimmt die Kamera: Sie wählt anhand von Technologien zur Erkennung von Szenen, Aufnahmebedingungen und Motiven automatisch die optimalen Einstellungen für die beste Aufnahme aus.

Dank der drei Objektive an der rückwärtigen Kamera (Brennweiten[ix] 16 mm (F2,2), 26 mm (F1,8) und 54 mm (F2,2)) sind Aufnahmen verschiedenster Art möglich. Das Weitwinkelobjektiv ist zudem mit einem neuen Bildsensor[x] ausgestattet, der rund 1,6-mal größer ist als das Vorgängermodell, wodurch mehr Licht für rauschfreie Aufnahmen auch in dunkleren Umgebungen eingefangen werden kann. Die optische Bildstabilisierung trägt zusätzlich dazu bei, dass selbst an schlecht beleuchteten, schwer fotografierbaren Orten, in Situationen mit starken Kontrasten oder bei Nacht schöne Bilder gelingen.

Der Hand-Auslöser der Frontkamera macht Selfie-Aufnahmen zum echten Kinderspiel: Einfach die Handfläche hin zur Kamera richten, und schon wird ein Foto aufgenommen.

Die einzigartige Hybrid-Bildstabilisierung von Sony (Optical SteadyShot™) kombiniert optische und elektronische Bildstabilisierung und ermöglicht damit flüssige, verwacklungsfreie Videoaufnahmen.

Leicht, robust und schön

Das Xperia 10 V ist mit seinem Gewicht von 159 Gramm das weltweit leichteste 5G-Smartphone mit 5.000-mAh-Akku und bietet eine enorm lange Videowiedergabedauer von ca. 34 Stunden.

Das Display ist gemäß Schutzklasse IP65/68 wasserabweisend und staubdicht. Aus robustem Corning® Gorilla® Glass Victus® gefertigt, widersteht es zudem Stürzen und Kratzern hervorragend.

Das Xperia 10 V ist in den gleichen Farben (Lavendel, Salbeigrün, Weiß, Schwarz) verfügbar wie die neuen kabellosen Kopfhörer WF-C700N von Sony (separat erhältlich). So können die Nutzer/-innen einen farblich abgestimmten, perfekten Look schaffen und dank der Geräuschminimierung der Kopfhörer ganz in ihre Musik eintauchen.

Das neue Smartphone unterstützt e-SIM, verfügt über 6 GB (RAM) / 128 GB (ROM) integrierten Speicher und ist mit microSDXC-Speicherkarten[xi] von bis zu 1 TB kompatibel. So lassen sich auch ohne kostenpflichtige Cloud-Abonnements große Mengen von Inhalten speichern.

Weitere praktische Funktionen machen das Xperia 10 V noch benutzerfreundlicher. Side Sense bietet schnellen Zugriff auf Apps, und mit der 21:9 Multi-Fenster-Funktion können die Nutzer/-innen den Bildschirm in zwei separate Bereiche unterteilen, um beispielsweise im Internet zu surfen und gleichzeitig auf dem Display Videos im 21:9-Format[xii] anzusehen. Flüssiger, einfacher, vielseitiger Zoom.

Nachhaltigkeit

Die Sony Group hat den Umweltplan „Road to Zero“ aufgestellt, mit dem das Unternehmen seine Umweltbelastung bis 2050 auf Null reduzieren will. Dafür ergreift Sony eine Reihe von Maßnahmen und setzt sich mittelfristige Etappenziele. Eines dieser Ziele, das bis 2025 erreicht werden soll, ist der vollständige Verzicht auf Plastikverpackungen für neu entwickelte, kleine Produkte. Die Einzelverpackung des Xperia 10 V kommt ohne Plastik aus.[xiii] Für die Produktbox und die Hauptplatine wird das einzigartige Original Blended Material von Sony verwendet, das aus Bambus, Zuckerrohrfasern und recyceltem Papier besteht[xiv]. Darüber hinaus wurde SORPLAS™ als Rohmaterial für einige innere und äußere Elemente der Haupteinheit verwendet.

Stilvolles Cover mit Standfuß für das Xperia 10 V(XQZ-CBDC)

Zum Xperia 10 V ist ein farblich passendes, optionales Cover mit einem integrierten Standfuß erhältlich, der besonders praktisch ist, wenn beim Ansehen von Videos die Front-Stereolautsprecher genutzt werden. Die schlanke Hülle ist an die Gehäuseform des Xperia 10 V angepasst, funktionell gestaltet und liegt perfekt in der Hand. Bei der Herstellung des Covers wird das Recyclingmaterial SORPLAS™ von Sony verwendet.Umfangreiche Unterstützung bei der Bearbeitung hilft, Visionen zu realisieren.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xperia 10 V ist ab Mitte Juni in den Farben Lavendel, Salbeigrün, Weiß und Schwarz erhältlich und kostet 449 Euro.

