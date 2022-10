Vierfach WLAN-Steckdosenleiste von Hama

Die Stehlampe im Eck, der TV an der Wand, die Soundbar auf der Kommode und der Receiver im Regal – vier verschiedene Geräte, entweder einzeln oder gemeinsam smart steuerbar dank der WLAN-Steckdosenleiste von Hama.

Vier einzeln steuerbare Steckdosen und zusätzlich vier USB-Buchsen sind entweder manuell über die App, per voreingestellter Zeit oder via Sprachbefehl bedienbar oder können an bestimmte Situationen per automatischen Szenen geknüpft werden – die Anwendungsmöglichkeiten scheinen schier unbegrenzt.

Die WLAN-Steckdosenleiste arbeitet mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS, Android und über Home Connect Plus. Letzteres hat zusammen mit den Sprachassistenten den Vorteil, Smart-Home-Produkte verschiedenster Hersteller unkompliziert miteinander zu verknüpfen. So wird aus dem klassischem Wohnzimmer ein intelligentes Smart Home. Toller Nebeneffekt: das ist nicht nur bequem, sondern für körperlich beeinträchtigte Menschen durchaus essenziell für die Lebensqualität. Die Installation ist dabei denkbar einfach: Einfach Geräte anstecken, die App installieren und kurz Einrichten — schon sind die verbundenen Geräte intelligent. So lässt sich mit gezieltem Steuern von elektrischen Verbrauchern Energie sparen. In Zeiten von Klimawandel und steigenden Energiepreise ein wichtiger Aspekt. Die App oder Push-Benachrichtigung informiert jederzeit über den aktuellen Ist-Zustand.

Die WLAN-Steckdosenleiste von Hama ist für 42,99 Euro erhältlich.

www.hama.de