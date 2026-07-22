Samsung Mix & Match Dea!s gehen in die Verlängerung

Beim Kauf ausgewählter SAMSUNG TV-Modelle in Kombination mit einer Soundbar bis zu 2.500 EuroRückerstattung.

Samsung bringt die Mix & Match Dea!s zurück: Vom 20. Juli bis zum 15. November 2026 können sich Kunden beim Kauf eines teilnehmenden Samsung Aktions-TVs in Kombination mit einem Aktions-Soundgerät einen modellabhängigen Cashback von bis zu 2.500 Euro sichern. Zusätzlich erhalten Käufer von Aktionsprodukten über Samsung „Made for Germany“ bis zu 12 Monate Zugang zu vielfältigem Streaming-Content

Mit von der Partie sind aktuelle Samsung TVs und Soundgeräte, die in Tests bereits überzeugen konnten. Dazu gehören unter anderem der Micro RGB-TV, ausgewählte OLED sowie Soundlösungen, wie die Q-Soundbar oder das Music Studio aus dem aktuellen Samsung Produkt-Line-up.



Heimkino-Entertainment immer wie in Reihe eins

Der Micro RGB-TV richtet sich an alle, die großes Home Entertainment lieben. Egal, ob Fußballabend, Livekonzerte oder beeindruckende Reisedokumentation: Die Micro-RGB-Technologie ist beeindruckend leucht- und farbstark. Sie basiert auf roten, grünen und blauen LEDs im Mikrometerbereich. Sie leuchten unabhängig voneinander und können dadurch präzise lebendige Farben und Helligkeiten wiedergeben.



Zusätzlich passen die Samsung-eigene Micro RGB AI Engine, Micro RGB Precision Color und Micro RGB Color Booster Pro das Bild intelligent und in Echtzeit an. Das Ergebnis: tiefes Schwarz, ein detailreiches Bild und eine enorme Zahl von Farben. Das bestätigt auch der Test von COMPUTER BILD, in dem das Spitzenmodell von Samsung „mit der höchsten bisher von COMPUTER BILD gemessenen BT.2020-Farbraumabdeckung“ direkt einen Rekord aufgestellt hat.



Dank Glare Free können Zuschauer ihr Micro RGB Entertainment-Erlebnis auch in helleren Wohnräumen genießen, da störende Reflexionen auf dem Bildschirm reduziert werden können. So entsteht ein Seherlebnis, bei dem das Publikum gefühlt immer in der ersten Reihe sitzt.Fernsehen in seiner filigransten Form: OLED

Auch ausgewählte Samsung OLED TVs sind Teil der Mix & Match Dea!s und bringen Premium-Bildqualität, elegantes Design und starke Entertainment-Features zusammen. Der Samsung S90H fügt sich beispielsweise im LaserSlim Design nahtlos in moderne Wohnräume ein und ist damit nicht nur ein Bildschirm, sondern ein Design-Statement.



Dank Quantum-Dot-Technologie liefern die Samsung OLED TVs leuchtende Farben und präzise Kontraste. Der Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor kann Inhalte mithilfe AI-gestützter Bildoptimierung aufwerten und selbst niedriger aufgelöste Inhalte in beeindruckender 4K-Qualität darstellen. Für ein intensives „Live-dabei“-Gefühl sorgt multidimensionaler Dolby Atmos®-Sound.



Gerade für Gaming-Fans ist der OLED S90H eine starke Wahl: Das Ultimate Gaming Pack mit Motion Xcelerator 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität unterstützt flüssiges Gameplay, niedrige Latenz und reaktionsschnelle Performance. Der AI Gaming Optimizer erkennt Spielgenres per Echtzeit-Bildanalyse und passt die Einstellungen automatisch an. Das macht den OLED TV zur Gaming-Zentrale im Wohnzimmer.



Neo QLED und Mini LED: Starke Allrounder

Wer ein vielseitiges TV-Erlebnis für den Alltag sucht, findet in den aktuellen Neo QLED und Mini LED TVs von Samsung weitere attraktive Optionen im Rahmen der Mix & Match Dea!s. Der Neo QLED TV QN70H, verbindet Quantum-Mini-LEDs mit Quantum-Matrix-Technologie Core und sorgt so für feine Kontraste und beeindruckende Helligkeit. Praktisch für Sportübertragungen, Actionfilme und Gaming: Motion Xcelerator unterstützt eine klare Darstellung schneller Bewegungen.



Der Mini LED M80H ist eine starke Wahl für alle, die großes Entertainment erleben möchten. Mini LED HDR, Supreme Mini LED Dimming und der Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor sorgen für kontrastreiche Bilder und AI-gestütztes 4K Upscaling. Für Sportfans bringt der AI Fußballmodus Bild und Sound passend zum Spiel in Szene, während Motion Xcelerator 144Hz schnelle Games mit bis zu 144 Hz in 4K unterstützt.



Bild trifft Sound

Neben einem brillanten Bild kommt es beim Home Entertainment auch auf satten Sound an. Deshalb gehören zu den Mix & Match Dea!s auch ausgewählte Samsung Soundbars, zum Beispiel die Q-Serie Soundbar HW-QS95GH 7.1.2 All-in-One-Sound. Mit ihrem 7.1.2-Kanal-Sound, 13 integrierten Lautsprechern und kabellosem Dolby Atmos® sorgt sie für ein räumliches Klangerlebnis bei Filmen, Serien, Sport und Games.

Im Zusammenspiel mit kompatiblen Samsung TVs verbindet Q-Symphony TV-Lautsprecher und Soundbar für ein noch immersiveres Sounderlebnis. SpaceFit Sound Pro passt den Klang an den Raum an, während Active Voice Amplifier Pro Dialoge klarer hervorheben kann. So wird aus starkem Bild und sattem Sound ein persönliches Perfect Match für zu Hause.



On top: Streamingvielfalt mit „Made for Germany“

Zusätzlich zum Cashback gibt es im Rahmen von Samsung „Made for Germany“ Streaming-Content. Je nach Aktionsgerät können Kund*innen das vielfältige Angebot ausgewählter Partner, wie RTL+ oder Blacknut, auf dem Samsung Aktions-TV nutzen und direkt mit Filmen, Serien, Sport- und Musikinhalten oder Gaming loslegen. Die Aktivierung des Streaming-Angebots erfolgt separat über samsung.de/madeforgermany. Details zu teilnehmenden Geräten, Partnern und Angebotsumfang finden Kund*innen ebenfalls dort.



Cashback-Aktion läuft bis zum 15. November

Gekauft werden können die Aktionsgeräte vom 20. Juli bis zum 15. November 2026 im Samsung Online Shop und bei allen teilnehmenden Händlern. Um den Cashback zu erhalten, müssen Kunden den erworbenen Aktions-TV und das Aktions-Soundgerät bis spätestens 29. November 2026 gemeinsam unter samsung.de/mixmatch registrieren.



Mehr Infos zur Aktion und den Aktionsgeräten unter:samsung.de/mixmatch