DigitalMarkt e-paper April 2026
Headlines der aktuellen Ausgabe
➡ IFA 2026 schon in den Startlöchern. Die Vorbereitungen laufen weltweit schon auf Hochtouren. Der Fachnadel ist für CEO Leif Lindner ein tragendes Element dieser Weltmesse.
➡ Samsung stellt Micro RGB Displaytechnik vor. In allen relevanten Bildschirmgrößen kommt bei Samsung in diesem Jahr die neue Display-Technologie Micro RGB. Außerdem 10 Punkte für den Fachhandel, warum der Kunden Samsung-TV kaufen soll.
➡ LG will weltweit 50 % Marktanteil für OLED. Trotzdem aber stellt LG in diesem Jahr auch die neue Micro RGB Technik vor. Zudem spricht Daniel Schiffbauer über die Marktchancen zur Fußball WM.
➡ Hisense verspricht mit RGB-MiniLED das beste Bild. Von 55 bis 100 Zoll kommen die neue Geräte und Hisense verspricht dem Handel gerade für 65 Zoll großen Umsatzerfolge. Zudem unterstützt Hisense den Fachhandel mit einen starken Cashback-Aktion zur Fußball-WM.
Hier können Sie die komplette Ausgabe lesen