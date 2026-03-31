DigitalMarkt e-paper April 2026

➡ Hisense verspricht mit RGB-MiniLED das beste Bild. Von 55 bis 100 Zoll kommen die neue Geräte und Hisense verspricht dem Handel gerade für 65 Zoll großen Umsatzerfolge. Zudem unterstützt Hisense den Fachhandel mit einen starken Cashback-Aktion zur Fußball-WM.