MediaSaturn integriert Künstliche Intelligenz in die Kundenhotline

MediaMarktSaturn setzt einen GenAI-basierten Voicebot zur Unterstützung seiner Kundenhotline ein.

Der Voicebot nutzt die FAQs auf den MediaMarktSaturn-Webseiten, um schnell und rund um die Uhr relevante Informationen zu liefern und so die häufigsten Kundenanfragen zu lösen. Der Voicebot wurde erfolgreich in Deutschland eingeführt, die erste Live-Testphase ist in Österreich und den Niederlanden gestartet und Anfang 2025 wird der Rollout in Spanien fortgesetzt.

MediaMarktSaturn erweitert seine digitalen Services und setzt ab sofort auf eine innovative KI-Lösung, um den Kundenservice weiter zu verbessern. Der neue Voicebot, der in Zusammenarbeit mit Parloa entwickelt wurde, basiert auf generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) und ermöglicht es, Kundenanfragen in der Hotline automatisch und in natürlicher Sprache zu beantworten. „Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz steigern wir nicht nur unsere Effizienz, sondern bieten unseren Kunden einen Service, der 24/7 verfügbar ist,“ betont Henny Steiniger, Vice President Services & Solutions, Customer Experience & Care.

Der Voicebot ist darauf optimiert, die Kundenanliegen klar zu verstehen und eine natürliche, angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Kundinnen und Kunden können in einem natürlichen Telefongespräch ihre Fragen stellen, ohne durch ein Menü navigieren zu müssen. Die Künstliche Intelligenz greift anschließend auf das umfangreiche FAQ-Wissen zu Themen wie Produktberatung, Reparatur- und Garantieleistungen, Lieferungen oder Retouren zurück, um schnell und verständlich die richtigen Antworten per Sprachausgabe zu liefern.