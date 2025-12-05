HomeTec e-paper November/Dezember 2025

5. Dezember 2025

Headlines der aktuellen Ausgabe

TCL für Winter-Olympiade gerüstet.
Schon seit langen aktiv im Sportdsponsoring
will TCL die olympischen Winterspiele im
Fenruar 2026 in das Wohnzimmer bringen >

Bowers & Wilkins Referenz Kopfhörer.
Der beue Px8 S2 hat mit dem Px8
S2 seinen neuen Referenz-Kopf
hörer vorgestellt und verspricht beste
Klangqualität, kombiniert mit luxuri
ösen Materialien und höchstem Trage
komfort. >

Technics SL-1200G Master Edition Plattenspieler.
über 50 Jahre galt der Technics SL-1200G als einer der besten Plattenspieler der Welt. Jetzt kommt eine limitierte Master Edition in Schwarz und Silber. >

Leica M EV 1 mit elektronischem Sucher.
bei Leica steht der Buchstabe M für die Essenz der Leica Philosophie. Mit der Leica M EV1 will die Leica Camera AG einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte setzen. >

DigitalMarkt e-paper November/Dezember 2025

5. Dezember 2025 Peter Lanzendorf
EURONICS startet Repair Corners

20. Oktober 2025 Bernhard Reimann
Media/Saturn startet KI in der Kundenhotline

22. Oktober 2024 Volker Wachs
SD-Ausstrahlung wird eingestellt

Countdown: In weniger als 100 Tagen beendet ARD die SD-Ausstrahlung

4. Oktober 2024 Peter Lanzendorf
Samsung und Media-Saturn Deutschland bieten Reparatur-Service

10. September 2024 Bernhard Reimann
Samsung SSDs sind die ideale Speicherergänzung für Smartphones.

Samsung SSD Speicher, neues Marktsegment für den CE-Handel

30. August 2024 Peter Lanzendorf