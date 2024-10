Countdown: In weniger als 100 Tagen beendet ARD die SD-Ausstrahlung

26 Jahre nach Einführung des Digitalfernsehens werden die TV-Programme der ARD dann nur noch in HDTV übertragen, das ZDF zieht im November 2025 nach.

Am 7. Januar 2025 stelle die ARD die SD-Verbreitung ihrer Fernsehprogramme über Satellit ein. Damit endet die seit knapp 15 Jahren laufende parallele Programmverbreitung der ARD-Programme in Standard- (SD) und Hochauflösender (HD)-Bildqualität. Sämtliche ARD-Fernsehprogramme werden ab diesem Zeitpunkt via Satellit ausschließlich in HD-Qualität zu empfangen sein. Gleichzeitig endet auch die SD-Verbreitung über Kabelfernsehen, das über Satelliten-Signale zugeführt wird. Vodafone hat als größter Kabelnetzbetreiber in Deutschland anlässlich der IFA bekannt gegeben, die ARD-Programme im nächsten Jahr ebenfalls ausschließlich in HD zu zeigen. Die Beendigung der SD-Verbreitung betrifft „Das Erste“ sowie alle „Dritten Fernsehprogramme“ der Landesrundfunkanstalten. Am 18. November 2025 wird auch das ZDF die parallele Ausstrahlung seiner Programme in SD- und HD-Qualität einstellen. Ende 2025 werden somit alle öffentlich-rechtlichen Programme ausschließlich in HD verfügbar sein – nach der Einführung des digitalen Satelliten-Fernsehens ab Mitte der 1990er Jahre und der Beendigung der analogen Satellitenverbreitung im Jahr 2012 markiert das einen neuen Meilenstein in der deutschen TV-Geschichte.

Umstellung: Institutionelle Nutzer müssen jetzt handeln

Die Umstellung stellt nicht nur für private TV-Haushalte ohne HD-Empfangsgeräte eine Herausforderung dar. Besonders betroffen sind institutionelle Nutzer: Hotels, Gaststätten, Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen und Justizvollzugsanstalten. ZVEI und Deutsche TV-Plattform empfehlen – falls noch nicht geschehen – sich dringend mit der Beendigung der SD-Verbreitung der ARD zu befassen. Gerade bei Gemeinschaftsanlagen besteht vielfach noch Handlungsbedarf. Hier werden die TV-Programme über das Kabelnetz empfangen und in ein separates Hauskabelnetz umgesetzt, um darüber von den Bewohnern empfangen zu werden. In diesen Fällen muss der jeweilige Betreiber des Hauskabelnetzes rechtzeitig vor dem 7. Januar 2025 prüfen, ob dort bereits die HD-Versionen von „Das Erste“ und den Dritten Programmen verbreitet werden. Falls nicht, ist die Einspeisung der SD- auf die HD-Sender umzustellen. Daher ist es für die Betreiber von Hausanlagen ratsam, sich jetzt an den jeweils zuständigen Kabelnetzbetreiber zu wenden und sich über den technischen Zustand der zentralen TV-Anlage zu informieren bzw. diesen einem fachmännischen Check zu unterziehen.

Umfangreiche Informationen bei der ARD und Vodafone zur Umstellung verfügbar

Verbraucherinnen und Verbraucher können sich über die Umstellung bei der ARD informieren. Auf der Website https://www.ard-digital.de/empfang/fernsehen-per-satellit stellt die ARD viele Informationen bereit, mit denen sich feststellen lässt, ob man betroffen ist – und welche Handlungsoptionen es gibt. Auch der Kabelnetzbetreiber Vodafone hat ein FAQ für Kunden zusammengestellt: https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/wiki/SD-Abschaltung_von_Das_Erste_und_den_Dritten_Programmen