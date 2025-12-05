DigitalMarkt e-paper November/Dezember 2025
Headlines der aktuellen Ausgabe
TCL für Winter-Olympiade gerüstet.
Schon seit langen aktiv im Sportdsponsoring
will TCL die olympischen Winterspiele im
Fenruar 2026 in das Wohnzimmer bringen >
Bowers & Wilkins Referenz Kopfhörer.
Der beue Px8 S2 hat mit dem Px8
S2 seinen neuen Referenz-Kopf
hörer vorgestellt und verspricht beste
Klangqualität, kombiniert mit luxuri
ösen Materialien und höchstem Trage
komfort. >
Technics SL-1200G Master Edition Plattenspieler.
über 50 Jahre galt der Technics SL-1200G als einer der besten Plattenspieler der Welt. Jetzt kommt eine limitierte Master Edition in Schwarz und Silber. >
Leica M EV 1 mit elektronischem Sucher.
bei Leica steht der Buchstabe M für die Essenz der Leica Philosophie. Mit der Leica M EV1 will die Leica Camera AG einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte setzen. >