HEMIX Home Electronics Market Index Q1-4/2025

Home Electronics Markt für das Jahr 2025 stabilisiert sich auf Vorjahresniveau

Der Markt für Consumer Electronics-Produkte und Elektrohausgeräte entwickelte sich im Jahr 2025 insgesamt stabil. Nach einem rückläufigen Vorjahr erreicht der Home Electronics Markt mit einem Gesamtumsatz von 46,9 Milliarden Euro das Niveau des Vorjahres (±0,0 Prozent).

Damit zeigt sich insgesamt eine Marktberuhigung. Während einzelne Segmente weiterhin rückläufig waren – insbesondere klassische Unterhaltungselektronik und Elektrogroßgeräte – sorgten Wachstumsimpulse in den Bereichen Informationstechnologie, Videogames sowie Elektrokleingeräte für Ausgleich.

Carine Chardon, Geschäftsführerin der Branchenorganisation GFU Consumer & Home Electronics GmbH, zur Marktentwicklung: „Nach den deutlichen Korrekturjahren, die auf das Pandemie-bedingte Nachfragehoch in 2020 und 2021 eingesetzt hatten, sahen wir 2025 eine klare Stabilisierung des Marktes. Investitionen in neue Technologien – etwa im Bereich Gaming oder bei leistungsstarken IT-Produkten – sowie ein insgesamt wieder etwas robusteres Konsumklima haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Gleichzeitig zeigt sich, dass sich Austauschzyklen in einigen Segmenten verlängern – auch dank langlebiger Produkte.“

Absatz- und Preisentwicklungen gleichen sich aus

In vielen Produktbereichen standen im Jahr 2025 steigende Stückzahlen gesunkenen Durchschnittspreisen gegenüber. Besonders deutlich zeigte sich diese Entwicklung bei TV-Geräten. Zwar stieg der Absatz um 2,1 Prozent auf 4,54 Millionen Stück, gleichzeitig sank der Durchschnittspreis um 8,2 Prozent auf 642 Euro über alle verkauften Geräte. Entsprechend verzeichnete das Segment ein Umsatzminus von 6,3 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Die rückläufige Preisentwicklung ist vor allem auf zwei große Faktoren zurückzuführen – Zum einen auf die ausgeprägte Preissensibilität der Konsumentinnen und Konsumenten und zum anderen auf einen zunehmenden Wettbewerb im großformatigen Display-Segment.

Demgegenüber entwickelte sich der Bereich Videogames-Konsolen ausgesprochen dynamisch. Der Absatz stieg um 6,6 Prozent, während die Durchschnittspreise um 12,3 Prozent zulegten. Insgesamt wuchs der Umsatz in diesem Segment um 19,7 Prozent auf 919 Millionen Euro. Neue Hardware-Generationen, attraktive Bundles sowie eine anhaltend hohe Nachfrage nach Gaming-Ökosystemen wirkten in diesem Segment als zentrale Wachstumstreiber. Auch Action Cams verzeichneten eine positive Entwicklung. Der Absatz erhöhte sich um 18,7 Prozent, der Umsatz stieg im gleichen Umfang auf 131 Millionen Euro. Impulse kamen insbesondere aus dem Outdoor-Bereich sowie aus dem Umfeld von Content Creation und Social Media.

Entwicklung im Bereich Consumer Electronics:

Mit einem Umsatz von 29,5 Milliarden Euro blieb der Bereich Consumer Electronics insgesamt nahezu auf Vorjahresniveau und verzeichnete lediglich einen geringfügigen Rückgang von 0,1 Protent.

Unterhaltungselektronik

Der Bereich der Unterhaltungselektronik verzeichnete einen Rückgang von 1,9 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Während TV-Geräte mengenmäßig zulegten, führten sinkende Durchschnittspreise zu Umsatzverlusten. Deutlich rückläufig entwickelte sich zudem der Umsatz im Bereich Home Audio mit einem Minus von 9,0 Prozent. Ursachen hierfür sind eine zunehmende Marktsättigung bei Soundbars und Smart-Audio-Systemen sowie eine insgesamt verhaltene Ersatznachfrage. Positive Impulse innerhalb der Unterhaltungselektronik kamen hingegen insbesondere aus oben benannten Bereichen der Videogames-Konsolen und aus dem Segment Action Cams.

Privat genutzte Telekommunikation

Das Segment der privat genutzten Telekommunikation verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatzrückgang von 2,8 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. Smartphones entwickelten sich weiterhin leicht rückläufig und erreichten ein Minus von 3,0 Prozent beim Umsatz. Zwar stiegen die Durchschnittspreise moderat um 2,1 Prozent, jedoch gingen die Stückzahlen um 5,0 Prozent zurück. Verlängerte Nutzungszyklen, technisch ausgereifte Gerätegenerationen sowie ein insgesamt vorsichtiges Konsumverhalten prägten die Entwicklung in diesem Segment. Core Wearables konnten dagegen ein leichtes Umsatzplus von 0,3 Prozent erzielen. Hier standen steigende Stückzahlen von 6,0 Prozent moderat sinkenden Durchschnittspreisen gegenüber.

Privat genutzte IT-Produkte

Der Bereich der Informationstechnologie entwickelte sich im Jahr 2025 ausgesprochen dynamisch und verzeichnete ein Umsatzplus von 8,1 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. Besonders stark wuchsen Desktop-PCs mit einem Umsatzanstieg von 33,8 Prozent sowie Notebooks mit einem Plus von 13,5 Prozent. Insgesamt legte der Bereich PCs um 9,4 Prozent zu. Wesentliche Impulse kamen aus Ersatzbeschaffungen im Zuge auslaufender Software-Supportzyklen, aus leistungsstärkeren und KI-fähigen Gerätegenerationen sowie aus anhaltenden Investitionen in die Ausstattung bei Homeoffice- und/oder hybriden Arbeitsmodellen. Auch externe Festplatten mit einem Umsatzplus von 16,9 Prozent sowie USB-Sticks mit einem Zuwachs von 10,5 Prozent entwickelten sich positiv. Der steigende Speicherbedarf durch KI generierte und/oder hochauflösende Inhalte und Gaming-Anwendungen wirkte hier unterstützend. Tablet PCs verzeichneten zwar ein leichtes Absatzplus, mussten jedoch aufgrund sinkender Durchschnittspreise einen Umsatzrückgang von 4,2 Prozent hinnehmen.

Entwicklung bei Elektrohausgeräten

Im Bereich der Elektrohausgeräte wuchs der Gesamtumsatz um 0,5 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro. Elektrokleingeräte entwickelten sich mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro weiterhin positiv. Innovationen in den Bereichen Komfort und Multifunktionalität sowie eine stabile Nachfrage nach Küchen- und Haushaltshelfern trugen zu dieser Entwicklung bei. Elektrogroßgeräte verzeichneten ein Minus von 2,7 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Hier zeigte sich eine zurückhaltende Ersatznachfrage, da zahlreiche Anschaffungen bereits in den pandemiebedingten Investitionsjahren vorgezogen wurden.

Prognose Gesamtjahr 2026

Für das Jahr 2026 erwartet die Branche eine moderate Wachstumsdynamik. Positive Impulse könnten insbesondere von KI-gestützten Endgeräten, der Fußball-Weltmeisterschaft, neuer Gaming-Hardware sowie Energie- und Ressourcen-effizienten Haushaltsgeräten ausgehen. Im zweiten Halbjahr dürfte die anziehende Baukonjunktur den Einbau-Haushaltgeräten einen Schub verleihen. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld angesichts vielschichtiger Unsicherheitsfaktoren, einer gestiegenen Sparneigung und einer weiterhin ausgeprägten Preissensibilität anspruchsvoll.

Alle Zahlen des HEMIX 2025 finden Sie HIER