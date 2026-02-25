Panasonic TV ab 1. April unter der Führung von Skyworth

Panasonic geht im TV-Geschäft eine strategische Parnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Skyworth ein.

Leider kein Aprilscherz, sondern eine schmerzliche Nachricht für den CE Fachhandel. Es klingt unverdächtig: „Panasonic Entertainment & Communication Co. Ltd. (PEAC) gab heute eine umfassende Geschäftspartnerschaft mit Shenzhen Skyworth Display Technology Co. Ltd. und deren Tochtergesellschaften, einem, nach eigenen Aussagen, weltweit führenden TV-Hersteller, bekannt. Die Partnerschaft wird regional umgesetzt und bringt herausragende globale Entwicklungs-, Produktions- und Skalierungskapazitäten mit sich.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird der neue Partner Vertrieb, Marketing und Logistik in der Region leiten, während Panasonic Expertise und Qualitätssicherung beisteuert, um seine renommierten audiovisuellen Standards durch die gemeinsame Entwicklung von High-End-OLED-Modellen zu gewährleisten. Hier fehlte in der Verlautbarung leider, wer wird in Zukuft Panasonic-TV herstellen? Den Vertrieb und das Marketing der Panasonic Fernseher wird am 1. April sie Skyworth-Tochter SWMEU mit Paul Darch als CEO übernehmen. Er ist dem Handel durchaus bekannt, war er doch bis Anfang 2026 für das Consumer Electronics Geschäft Europa mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro verantwortlich. Sebastian Węgielski soll als Country Manager DACH verantworten. Auch er kommt von Panasonic und war doch General Manager für das europäische TV-Geschäft. Und noch ein Panasonic-Veteran arbeitet jetzt für die neue Vertriesorganisation SWMEU, Thomas Brenner ist für den Verkauf im DACH-Markt zuständig.

„Europa bleibt eine strategisch wichtige Region für Panasonic, da die Verbraucher die außergewöhnliche Qualität und den Wert unserer Produkte immer wieder anerkennen“, sagte Akira Toyoshima , CEO von PEAC. „Die Umstellung des Geschäftsmodells wird die Kernkompetenz von Panasonic in der AV-Verarbeitung sowie die hohen Qualitätsstandards und den Service mit den globalen Skaleneffekten der Shenzhen Skyworth Display Technology Company in Bezug auf Produktionsvolumen und -geschwindigkeit verbinden, um eine überzeugende Formel für das Kundennutzenversprechen zu schaffen.“

Peter Zhang , CEO der Holdinggesellschaft des Partners, Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd., sagte: „Beide Unternehmen teilen das Engagement für Innovation und Exzellenz. Als eine der fünf weltweit führenden TV-Marken werden wir erstklassige Produktinnovationen einbringen, die durch umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützt werden, und gleichzeitig eine schnell wachsende internationale Präsenz und ein etabliertes Vertriebsnetz bieten.“ Diese strategische Ausrichtung soll das Wachstum von Panasonic-Fernsehern in ganz Europa beschleunigen. Beide Unternehmen setzen weiterhin auf exzellenten Kundenservice. In Europa wurde vereinbart, dass Panasonic den Kundendienst für alle bis März 2026 verkauften Panasonic-Fernseher und für alle ab April erhältlichen Geräte fortführen wird.