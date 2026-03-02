Fachhandel bleibt Schlüsselpartner: IFA Berlin setzt auf Dialog bei der KOOP

Die enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel prägt die strategische Ausrichtung der IFA.

„Der Erfolg der IFA 2025 hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Fachhandel ist. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass die führenden Fachhandelskooperationen wie EK Retail, ElectronicPartner, EURONICS Deutschland, expert SE und Telering auch in diesem Jahr geschlossen hinter der IFA stehen. Die IFA bietet dem Handel eine einzigartige Plattform, um Innovationen sichtbar zu machen, neue Geschäftspotenziale zu erschließen und sich im internationalen Wettbewerbsumfeld klar zu positionieren“, sagt Leif Lindner , CEO der IFA Management GmbH.

Ein deutliches Zeichen dieser engen Partnerschaft ist die Präsenz der IFA auf der KOOP in Hannover am 1. und 2. März – einer der zentralen Branchentreffpunkte des deutschen Fachhandels, veranstaltet von expert SE und EURONICS Deutschland. Mit der Teilnahme unterstreicht die IFA ihren Anspruch und ihre Verbundenheit, den Dialog mit dem Handel ganzjährig zu führen und dort präsent zu sein, wo die Weichen für strategische Entscheidungen gestellt werden.

Darüber hinaus bleibt der IFA Retail Ambassador Peter Zyprian auch 2026 zentrale Anlaufstelle für den Handel: „Der direkte Austausch mit dem Handel – etwa auf Veranstaltungen wie der KOOP – liefert uns wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der IFA. Unsere Aufgabe ist es, diese Perspektiven aufzunehmen und in konkrete Formate wie zum Beispiel den IFA Retail Leaders Summit zu übersetzen.“

Der IFA Retail Leaders Summit geht 2026 in die zweite Runde. Das Format bringt führende Entscheiderinnen und Entscheider aus Handel, Industrie und Tech zusammen, um über Markttrends, Geschäftsmodelle und konkrete Wachstumsfelder im Handel zu diskutieren.

2026 erweitert die IFA das Angebot für den Fachhandel um die IFA Retail Innovation Zone. Mit interaktiven Experience Zones, praxisnahen Workshops, einer exklusiven Fachbesucher-Lounge und zusätzlichen Services schafft der neue Bereich einen zentralen Anlaufpunkt für den Handel. Ziel ist es, den Messebesuch noch effizienter zu gestalten, den Austausch zu fördern und konkrete Mehrwerte für den Arbeitsalltag im Handel zu vermitteln.

Mit klarem Fokus auf Partnerschaft, Relevanz und Zukunftsthemen wird die IFA auch 2026 ein zentraler Treffpunkt für Handel, Industrie und Tech-Community.



Die IFA 2026 findet vom 4. bis 8. September 2026 in Berlin statt.

