ElectronicPartner: Erfolgreicher Kongress mit Signalwirkung

Erfolgreicher EP-Kongress in Düsseldorf mit 900 Teilnehmern und 50 Ausstellern.

Am 20. und 21. März 2026 trafen EP:Fachhändler, MEDIMAX Unternehmer und zahlreiche weitere Verbundgruppen-Mitglieder auf ihre Ansprechpartner aus der Zentrale und der gesamten Branche. Mit über 50 ausstellenden Industrie- und Dienstleistungspartnern, rund 80 Workshops und vielen neuen Impulsen bot der fünfte ElectronicPartner Kongress eine Plattform für Wissenstransfer, Vernetzung und offene Gespräche. Rund 900 Teilnehmende profitierten über zwei Tage von diesem umfassenden Angebot im Crowne Plaza Hotel Düsseldorf-Neuss.

Neue Themenlounge, vielfältige Workshops, stimmungsvoller Kongressabschluss

Die neue Themenlounge bot allen Besucherinnen und Besuchern einen Treffpunkt für intensiven Austausch zu Marketing- und E-Commerce-Themen, Personalfragen und Energielösungen im Rahmen von WENDEpunkt. Ebenfalls neu war der Auftritt des frisch etablierten ServiceNetzwerks mit seinen fünf Partnern Aswo, Elektronik Service Küsters, Krix Academy, repartly und Weyrauch Repair. Die Spezialisten bündelten ihr Know-how zudem in einem gemeinsamen Workshop und vermittelten praxisnahe Ansätze rund um Reparaturservices. Gardy Kanzian , Leiterin ReparaturServices bei ElectronicPartner, betont: „Reparatur ist kein Nischenthema mehr, sondern ein strategisch wichtiger Bestandteil nachhaltiger Geschäftsmodelle. Gleichzeitig ist es ein sehr komplexes Thema, sowohl in Bezug auf die praktische als auch die rechtliche Umsetzung. Hier kommen wir ins Spiel!“ Weitere Workshops deckten ein breites Branchenspektrum ab – von TV, Audio und Weißer Ware bis hin zu Servicekonzepten.

Am Samstagabend fand die traditionelle Abschlussveranstaltung des Kongresses statt. Zunächst richtete der Vorsitzende des Verwaltungsrats von ElectronicPartner, Professor Stefan Feuerstein , einige Worte an die Gäste. Dabei versprach er den weiteren Rückhalt durch den Verwaltungsrat und betonte dessen vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand. Anschließend berichteten die drei Vorstände über aktuelle Entwicklungen in der Verbundgruppe und die strategische Neuausrichtung. Den festlichen Abschluss bildete die Mallorca-Galaparty „Kongress Olé“ mit den Künstlern Anna-Maria Zimmermann, Achim Petry & Band, Tim Toupet, Druckluft, Bierkapitän und DJ Andy Luxx.

Strategischer Wandel im Fokus: Von der Raupe zum Schmetterling

Inhaltlich stand der Kongress ganz im Zeichen eines grundlegenden Perspektivwechsels. Die zentrale Botschaft lautete, dass sich der Fachhandel nicht länger nur auf die Optimierung bestehender Strukturen konzentrieren darf. „Wir haben in den vergangenen Jahren die Raupe optimiert – doch das reicht nicht mehr aus“, erklärte ElectronicPartner Vorstand Matthias Assmann . Stattdessen gelte es, sich spürbar und sichtbar weiterzuentwickeln. „Wir müssen – sinnbildlich – zum ‚Schmetterling‘ werden und so die Transformation der Verbundgruppe hin zu einem noch stärkeren, vernetzten System ermöglichen“, führt er weiter aus.

In Folge der im Januar gestarteten Neuausrichtung stellt sich ElectronicPartner verstärkt als Anbieter von Komplettlösungen auf und rückt damit Service, Kompetenz und konsequente Kundenorientierung in den Mittelpunkt. „Mit unserer Neuausrichtung schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Wir befähigen unsere Mitglieder, voneinander und stärker als bisher von uns als Zentrale zu profitieren, damit sie sich durch klare, lösungsorientierte Angebote im Markt positionieren können“, betont Greta Ziob , Vorständin von ElectronicPartner. Dies könne nur gelingen, wenn sich der gesamte Organismus der Verbundgruppe transformiere: von der Zentrale über die Mitglieder bis zur Industrie.

Dafür richtet ElectronicPartner sein Marken-Konzept, die Marketingaktivitäten sowie Plattform-, Bestell- und Logistikprozesse gezielt neu aus. Gleichzeitig stellt die Kooperation Angebote und Kommunikation konsequent auf ein integriertes, lösungsorientiertes Kundenerlebnis um – unabhängig von klassischen Online- oder Offline-Grenzen. „Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines starken, partnerschaftlich organisierten Netzwerks aus Mitgliedern und Lieferanten, das auf gemeinsamen Prinzipien, klarer Positionierung und Commitment basiert“, erklärt Patrick van Tent , seit 1. März 2026 neues Mitglied im Vorstand von ElectronicPartner. Gleichzeitig schärfe die Verbundgruppe ihre Markenrichtlinien und fördere ein konsistentes Markenerlebnis, um die Balance zwischen unternehmerischer Freiheit und notwendiger Einheitlichkeit zu sichern.

Stärken verbinden für einen starken Verbund

Am Ende des ElectronicPartner Kongresses sendete der Vorstand geschlossen einen klaren Appell an alle Mitglieder und Industriepartner: „Unsere Zukunft liegt in unserer gemeinsamen Stärke. Alle Akteure – Mitglieder, Mitarbeitende, Partner – müssen aus unserer Verbundgruppe eine starke VERBUND-Gruppe machen. Nur dann können wir von unserer eigenen Struktur vollumfänglich profitieren, indem wir die Kompetenzen aller Akteure bündeln, um Kundinnen und Kunden ganzheitliche Lösungen zu bieten, die über die Möglichkeiten des Einzelnen hinausgehen“, fasste Matthias Assmann stellvertretend für den gesamten Vorstand zusammen.