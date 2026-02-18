Joyn-Originals und -Exclusives sowie Shows, Serien jetzt bequem in der HD+ TV-App ansehen.

Joyn ist ab sofort in der HD+ TV-App integriert. Damit finden Nutzende die Inhalte des Streamingdienstes nun direkt in der HD+ TV-App auf dem Fernseher. Joyn-Highlights werden im Home-Bereich der HD+ TV-App präsentiert, Inhalte lassen sich über den HD+ Guide oder die Suche finden und werden in der Joyn-App wiedergegeben. Damit wird das Angebot der HD+ TV-App ausgebaut, lineares Fernsehen, Mediatheken und Streaming-Angebote an einem Ort zusammenzubringen, sodass die Inhalte der deutschen TV-Anbieter ganz einfach in einer App zu finden sind und von dort gestartet werden können.

Joyn-Inhalte ab sofort über HD+ TV-App verfügbar.

Joyn-Highlights direkt über die HD+ TV-App entdecken

Joyn steht für eine große Vielfalt an Entertainment – von Serien und Shows über Reality-Formate und Comedy bis hin zu Filmen und Sport. Dazu zählen beliebte Formate wie „Germany’s Next Topmodel, „Wer stiehlt mir die Show?“, die Comedy-Serie „Frier & 50“ oder „Die Landarztpraxis“. Hinzu kommen zahlreiche Mediathekenangebote wie ran, oder Netzkino sowie Joyn-Originals und -Exclusives wie „Adventure Buddies“, „Team No Limits“ oder „The Power“. Viele dieser Inhalte sind ohne zusätzliche Kosten auf Joyn abrufbar…

…und jetzt auch direkt über die HD+ TV-App zugänglich. Im Home-Bereich werden ausgewählte Joyn-Highlights angezeigt, weitere Formate lassen sich über die Suchfunktion und thematische Empfehlungen finden. Falls ein Programm bei Joyn verfügbar ist, weist die HD+ TV-App darauf hin und bietet den Zugang direkt an. Für Inhalte, die ein Abo von Joyn PLUS+ erfordern, können sich Interessierte in der Joyn-App hierzu informieren und in der Folge ein Abonnement abschließen.

Verpasste ProSiebenSat.1-Sendungen einfach finden

Darüber hinaus können Nutzender der HD+ TV-App verpasste Sendungen der ProSiebenSat.1-Sender ProSieben HD, SAT.1 HD, Kabel Eins HD, Kabel Eins Doku HD, ProSieben MAXX HD, sixx HD und SAT.1 GOLD HD über die HD+ TV-App bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung erneut ansehen. Wer eine Sendung verpasst hat, findet sie über den HD+ Guide (EPG) oder die Suche in der HD+ TV-App und kann diese ganz einfach erneut starten.

„Mit der Integration Joyn in der HD+ TV-App bauen wir die enge Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 weiter aus und rücken klassisches Fernsehen und Streaming-Highlights noch enger zusammen“, sagt Christoph Mühleib , Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. „Unser Ziel ist es, dass Zuschauerinnen und Zuschauer ganz einfach und elegant zu ihren Wunsch-Inhalten gelangen. In der HD+ TV-App finden sie die Inhalte der deutschen TV-Landschaft an einem Ort und können sie direkt auf dem Fernseher starten – unabhängig davon, ob sie linear laufen, in einer Mediathek abrufbar oder bei einem Streamingdienst verfügbar sind.“

Nicole Agudo Berbel , Managing Director und Chief Distribution Officer bei ProSiebenSat.1 sagt: „Joyn bringt das beste Entertainment aus Show, Reality, Comedy, Serien, Filmen und Sport zusammen. Durch die Integration der Joyn-HbbTV-App bei HD+ werden unsere Inhalte noch sichtbarer und für HD+ Kundinnen und Kunden noch leichter zugänglich. Gemeinsam mit HD+ schaffen wir einen zusätzlichen, intuitiven Einstiegspunkt zu Joyn und Joyn PLUS+.“