CE-Branchenkompass Gesamtjahr 2025: TV-Absatz steigt um 3,2 Prozent

Mehr große Displays verkauft, Anteil hochwertiger Display-Technologien steigt deutlich.

2025 wurden 4,8 Millionen TV-Geräte verkauft. Das entspricht einem Plus von 3,2 Prozent gegenüber 2024 (knapp 4,7 Mio.). Das geht aus dem aktuellem CE-Branchenkompass von ZVEI und Deutscher TV-Plattform in Kooperation mit NIQ hervor. Die Abschaltung der SD-Verbreitung der ARD-Sender Ende 2024 sorgte auch im ersten Quartal 2025 noch für einen starken Jahreseinstieg. Die Absätze im vierten Quartal stiegen um fünf Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Auch wenn OLED-TVs im Jahresvergleich um 9,4 Prozent auf 821.000 verkaufte Stück zulegten, stellt LCD mit über vier Millionen verkauften Geräten weiterhin klar die dominante Display-Technologie dar. Dabei kommt immer öfter QLED zum Einsatz: Die Technologie ist in rund einem Drittel der verkauften LCD-Geräte verbaut (2024: 23 %).

Der Trend zu größeren Bildschirmdiagonalen setzte sich fort. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Segment von über 65 Zoll für 2025 ein Wachstum von 15 Prozent.

Radio wird in Deutschland mehr und mehr digital: Mehr als sieben von zehn der 2025 verkauften Radioempfangsgeräten verfügten über digitalen Radioempfang. Dazu zählen Internetradio, DAB+ und hybride Empfänger. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Anteil digitaler Radioempfänger um 13 Prozentpunkte auf 71 Prozent.

Positiv ist ebenso der Trend bei DAB+ Radios. Über die Hälfte der 2025 verkauften „Table-Top“-Radios verfügen über diesen Standard (55 %). Damit ist der DAB+ Anteil in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 2020 waren es noch 41 Prozent.