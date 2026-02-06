HBO Max Deutschland-Start – Hisense integriert Streaming-App 

Die neue Streaming-Plattform ist ab sofort auf Hisense Smart TVs mit VIDAA U6 Betriebssystem und höher integriert.

Film- und Serienfans kommen ohne Zusatzgeräte in den Genuss von Kultserien wie Friends, starken HBO Originals, epischen Blockbustern und Live-Sport – alles gebündelt auf dem großen Bildschirm.

Der Start von HBO Max in Deutschland sorgt aktuell für große Aufmerksamkeit in der Entertainment-Branche – und Hisense ist von Beginn an dabei. Pünktlich zur Einführung der neuen Streaming-Plattform ist die HBO Max-App ab sofort auf Hisense Smart TVs mit VIDAA U6 und höheren Versionen verfügbar. Damit bringt Hisense eines der derzeit meistdiskutierten Streaming-Angebote direkt auf den heimischen Bildschirm. Die Integration erfolgt nativ in das VIDAA Smart-TV-Betriebssystem, das für schnelle Ladezeiten, intuitive Navigation und hohe Systemstabilität ausgelegt ist. Nutzerinnen und Nutzer profitieren damit von einem reibungslosen Streaming-Erlebnis auf dem großen Bildschirm – von Kultserien wie Friends über neue HBO Originals wie The Pitt bis hin zu bekannten Franchise-Welten wie Der Herr der Ringe sowie ausgewählten Sport-Inhalten live und on demand.

Mit der zeitgleichen Verfügbarkeit zum Deutschland-Start von HBO Max unterstreicht Hisense seinen Anspruch, Nutzern frühzeitig Zugang zu relevanten, stark nachgefragten Streaming-Inhalten zu bieten. Ohne zusätzliche Geräte oder komplizierte Set-ups ist HBO Max direkt über den Hisense Smart TV abrufbar – für mehr Entertainment und weniger Umwege.