6. Februar 2026

HBO Max Deutschland-Start – Hisense integriert Streaming-App 

6. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Hisense-TV jetzt auch mit HBO Max Streaming

Die neue Streaming-Plattform ist ab sofort auf Hisense Smart TVs mit VIDAA U6 Betriebssystem und höher integriert.

Film- und Serienfans kommen ohne Zusatzgeräte in den Genuss von Kultserien wie Friends, starken HBO Originals, epischen Blockbustern und Live-Sport – alles gebündelt auf dem großen Bildschirm. 

Der Start von HBO Max in Deutschland sorgt aktuell für große Aufmerksamkeit in der Entertainment-Branche – und Hisense ist von Beginn an dabei. Pünktlich zur Einführung der neuen Streaming-Plattform ist die HBO Max-App ab sofort auf Hisense Smart TVs mit VIDAA U6 und höheren Versionen verfügbar. Damit bringt Hisense eines der derzeit meistdiskutierten Streaming-Angebote direkt auf den heimischen Bildschirm. Die Integration erfolgt nativ in das VIDAA Smart-TV-Betriebssystem, das für schnelle Ladezeiten, intuitive Navigation und hohe Systemstabilität ausgelegt ist. Nutzerinnen und Nutzer profitieren damit von einem reibungslosen Streaming-Erlebnis auf dem großen Bildschirm – von Kultserien wie Friends über neue HBO Originals wie The Pitt bis hin zu bekannten Franchise-Welten wie Der Herr der Ringe sowie ausgewählten Sport-Inhalten live und on demand. 

Mit der zeitgleichen Verfügbarkeit zum Deutschland-Start von HBO Max unterstreicht Hisense seinen Anspruch, Nutzern frühzeitig Zugang zu relevanten, stark nachgefragten Streaming-Inhalten zu bieten. Ohne zusätzliche Geräte oder komplizierte Set-ups ist HBO Max direkt über den Hisense Smart TV abrufbar – für mehr Entertainment und weniger Umwege.  

Tags:

More Stories

Samsung Galaxy Flip7 Olympia Edition

Samsung Galaxy Z Flip7  Olympic Edition für Milano Cortina 2026

6. Februar 2026 Peter Lanzendorf
LG Gallery-TV

LG präsentiert neuen Gallery TV, das Museum für zu Hause

6. Februar 2026 Peter Lanzendorf
StiWa TV-Vergleich mit gutem Abschneiden von LG Fernsehern.

Spitzenplatzierung für LG-TV bei Stiftung Warentest

6. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Samsung TV Nr. 1 bei Stiftung Warentest

Samsung mehrfach Nr. 1 bei Stiftung Warentest für TV-Geräten

5. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Tolle Preise für LG Monitor

LG startet im Februar Preisknaller für Monitore

5. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Sony Alpha Days 2026, Termine, Orte

Sony Alpha Days 2026, Orte und Termine

2. Februar 2026 Peter Lanzendorf