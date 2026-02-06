6. Februar 2026

LG präsentiert neuen Gallery TV, das Museum für zu Hause

6. Februar 2026 Peter Lanzendorf
LG Gallery-TV


Vom TV zum Designobjekt: LG präsentiert neuen Gallery TV. LG Gallery+ Service bietet Zugriff auf über 4.500 Kunstwerke, Animationen und KI-generierte Bilder. Spezialisierte Display-Technologie minimiert Reflexionen für eine authentische,
kunstähnliche DarstellungDas als digitale Leinwand konzipierte Gerät lässt Technik und Interior-Design verschmelzen und
bietet über den LG Gallery+ Service Zugriff auf mehr als 4.500 Inhalte zur individuellen Raumgestaltung.


Der Gallery TV richtet sich an designbewusste Verbraucher und verbindet Technologie mit Inneneinrichtung. In Zusammenarbeit mit Museumskuratoren wurde ein „Gallery Mode“ entwickelt, der Farbe und Helligkeit optimiert, um die visuelle Textur von
Kunstwerken zu reproduzieren. Herzstück ist ein spezialisierter Bildschirm, der Blendeffekte reduziert und Reflexionen minimiert. Die Bildqualität passt sich zudem automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse an. Der in 55 und 65 Zoll erhältliche Gallery TV verfügt über ein schlankes, wandbündiges Design mit anpassbaren Magnetrahmen.¹ Der TV arbeitet mit LGs MiniLED-
Technologie und dem α (Alpha) 7 AI Prozessor für 4K-Bilder und immersiven AI Sound
Pro (Virtual 9.1.2 ch) Audio. Das TV-Erlebnis wird durch den LG Gallery+ Service vervollständigt. Die Interior-
Plattform verwandelt den Bildschirm im Handumdrehen in ein vielseitiges Einrichtungselement und bietet Zugriff auf eine Bibliothek mit bis zu 4.500 monatlich aktualisierten Werken.² Das Spektrum reicht von bildender Kunst über Filmszenen bis zu
2 Game-Visuals und Animationen. Nutzer können zudem mit generativer AI eigene Bilder erstellen oder Fotos aus persönlichen Bibliotheken anzeigen. Auch Hintergrundmusik lässt sich über integrierte Tracks oder via Bluetooth-Streaming hinzufügen. LG Gallery+ ist für die gesamte LG TV-Produktpalette verfügbar.

Tags:

More Stories

StiWa TV-Vergleich mit gutem Abschneiden von LG Fernsehern.

Spitzenplatzierung für LG-TV bei Stiftung Warentest

6. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Hisense-TV jetzt auch mit HBO Max Streaming

HBO Max Deutschland-Start – Hisense integriert Streaming-App 

6. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Samsung TV Nr. 1 bei Stiftung Warentest

Samsung mehrfach Nr. 1 bei Stiftung Warentest für TV-Geräten

5. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Friedrich Sobol, ElectronicPartner

 ElectronicPartner geht 2026 in die Offensive 

29. Januar 2026 Peter Lanzendorf
TCL-Projektoren machen aus jeder Wand ein Großbild

TCL-Projektoren machen aus jeder Wand ein Großbild

29. Januar 2026 Bernhard Reimann
Sony LinkBuds Clip on Ear Kopfhörer

Sony stellt LinkBuds Clip im Open-Ear-Format vor

22. Januar 2026 Peter Lanzendorf