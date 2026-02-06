LG präsentiert neuen Gallery TV, das Museum für zu Hause

Neuer LG Gallery TV als digitale Leinwand für eine personalisierte Raumgestaltung



Vom TV zum Designobjekt: LG präsentiert neuen Gallery TV. LG Gallery+ Service bietet Zugriff auf über 4.500 Kunstwerke, Animationen und KI-generierte Bilder. Spezialisierte Display-Technologie minimiert Reflexionen für eine authentische,

kunstähnliche DarstellungDas als digitale Leinwand konzipierte Gerät lässt Technik und Interior-Design verschmelzen und

bietet über den LG Gallery+ Service Zugriff auf mehr als 4.500 Inhalte zur individuellen Raumgestaltung.



Der Gallery TV richtet sich an designbewusste Verbraucher und verbindet Technologie mit Inneneinrichtung. In Zusammenarbeit mit Museumskuratoren wurde ein „Gallery Mode“ entwickelt, der Farbe und Helligkeit optimiert, um die visuelle Textur von

Kunstwerken zu reproduzieren. Herzstück ist ein spezialisierter Bildschirm, der Blendeffekte reduziert und Reflexionen minimiert. Die Bildqualität passt sich zudem automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse an. Der in 55 und 65 Zoll erhältliche Gallery TV verfügt über ein schlankes, wandbündiges Design mit anpassbaren Magnetrahmen.¹ Der TV arbeitet mit LGs MiniLED-

Technologie und dem α (Alpha) 7 AI Prozessor für 4K-Bilder und immersiven AI Sound

Pro (Virtual 9.1.2 ch) Audio. Das TV-Erlebnis wird durch den LG Gallery+ Service vervollständigt. Die Interior-

Plattform verwandelt den Bildschirm im Handumdrehen in ein vielseitiges Einrichtungselement und bietet Zugriff auf eine Bibliothek mit bis zu 4.500 monatlich aktualisierten Werken.² Das Spektrum reicht von bildender Kunst über Filmszenen bis zu

2 Game-Visuals und Animationen. Nutzer können zudem mit generativer AI eigene Bilder erstellen oder Fotos aus persönlichen Bibliotheken anzeigen. Auch Hintergrundmusik lässt sich über integrierte Tracks oder via Bluetooth-Streaming hinzufügen. LG Gallery+ ist für die gesamte LG TV-Produktpalette verfügbar.

