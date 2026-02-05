Samsung mehrfach Nr. 1 bei Stiftung Warentest für TV-Geräten

Samsung OLED S90F und dem Neo QLED QN90F bekamen bei der StiWa im Jahr 2025 Bestnoten.

In allen 4 haushaltsüblichen Größenkategorien von 40 bis 65 Zoll erzielen Samsung TVs bei der Stiftung Warentest Spitzenergebnisse. Während der OLED S90F in den Größen 48-50, 55, und 65 Zoll das Testfeld anführt, wurde in der 40 bis 43 Zoll-Kategorie der Neo QLED QN90F als Testsieger⁹ ausgezeichnet. Auch von den übrigen Samsung TVs wurde kein Modell schlechter als „gut“ bewertet. Damit unterstreicht Samsung seine Position als weltweit führende TV-Marke seit 2 Jahrzehnten und legt ein starkes Fundament für 2026. Darüber hinaus zählen auch die Soundbars des südkoreanischen Herstellers zu den Favoriten der Stiftung Warentest: Sowohl die HW-Q935GF als auch die HW-Q810GF haben die besten Bewertungen unter den Soundbars erhalten, die 2025 getestet wurden.

„Die Ergebnisse der Stiftung Warentest markieren nicht nur einen großartigen Jahresabschluss für 2025, sondern setzen für uns auch den Tenor für 2026“, so Mike Henkelmann , Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Auch in diesem Jahr gilt es, als Nr. 1 TV-Marke mit technologischer Exzellenz zu glänzen und Konsumenten und Testlabore gleichermaßen zu überzeugen. Neben etablierten Technologien wie OLED wird erstmalig auch unsere neue Micro RGB Technologie eine entscheidende Rolle spielen – auf das Feedback freuen wir uns schon jetzt.“