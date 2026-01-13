Neue Display-Generation von TCL mit SQD-Mini-LED-Technologie

Auf der Consumer Electrics Show 2026 in Las Vegas präsentierte TCL die nächste Entwicklungsstufe seiner SQD-Mini-LED-Technologie.

Die neue SQD-Mini-LED-Reihe von TCL ist die bislang fortschrittlichste Mini-LED-Technologie des Unternehmens. Herzstück ist das Deep Color System, das ein erweitertes Farbspektrum und höhere Kontraste über alle Inhalte ermöglicht. SQD-Mini-LED verfeinert die Filterung des Lichts auf Farbebene, reduziert Farbübertragungen und sorgt selbst in komplexen, farbenreichen Szenen für eine stabile Farbgenauigkeit. In Verbindung mit dem TCL Halo Control System, das den Halo-Effekt um helle Objekte auf dunklem Hintergrund effektiv minimiert, sorgt die SQD-Mini-LED-Reihe auch in hell beleuchteten Räumen für einen klaren und kontrollierten Kontrast und schafft so ein noch intensiveres Seherlebnis. Die Reihe verfügt außerdem über eine Google Gemini Interactive KI-Integration, die den Nutzern die vollständige Kontrolle über die Gestaltung ihres persönlichen Unterhaltungserlebnisses gibt. All das ist in einem besonders schlanken Design mit weniger als 0,8 Zoll Bautiefe umgesetzt, das sich harmonisch in moderne Wohnräume einfügt.

Gegenüber vorherigen Generationen sorgt die weiterentwickelte Panelstruktur in Verbindung mit einer verbesserten Farbfiltration für einen deutlich erweiterten und stabileren Farbraum. Die Farbraumabdeckung steigt um bis zu 33 Prozent, die Präzision der Farbpunkte verbessert sich um 69 Prozent – ermöglicht durch die weiterentwickelte Super-QLED-Schicht. Das Ergebnis ist ein Bild, das auch bei hoher Helligkeit stabil bleibt, feine Schatten präziser darstellt und Farben zuverlässig bewahrt. Besonders in Szenen mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten wirkt das Bild dadurch natürlicher und konsistenter.

Leistungssteigerung für die nächste Generation des Home Entertainment

Das Flaggschiff der neuen Generation, die X11L SQD-Mini-LED-TV-Serie, kombiniert hochpräzise Lichtsteuerung mit gesteigerter Farbperformance und richtet sich an anspruchsvolle Kino-, Action- und Sportfans. Das Deep Color System mit Super Quantum Crystals (Super QLED), UltraColor Filter und einem Advanced Color Purity Algorithmus erzeugt lebendigere Farben und tief nuancierte Schattierungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Realismus.

Eine besonders feine Steuerung von Licht und Schatten wird durch das TCL Halo Control System mit über 20.000 präzisen Dimming-Zonen und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 10.000 Nits ermöglicht, dadurch werden auch die sogenannten Blooming-Effekte minimiert. So bleiben Kontrast und Bildstruktur auch in komplexen Szenen mit gleichzeitig sehr hellen und sehr dunklen Bildbereichen erhalten.

Für klare, satte und präzise Farben sorgt die Kombination aus Super QLED-Technologie und Unterstützung für bis zu 100 % des BT.2020-Farbraums für alle Szenen. Der BT.2020-Standard wird vor allem für kino¬ähnliche Inhalte eingesetzt und erlaubt eine deutlich größere Farbvielfalt als konventionelle Displays. Das WHVA-2.0-Ultra-Panel stellt zudem sicher, dass Helligkeit und Farben auch bei seitlicher Betrachtung konstant bleiben.

Dank des ZeroBorder-Designs und einer ultradünnen Tiefe von weniger als 0,8 Zoll, die in Zusammenarbeit mit CMF-Designspezialisten entwickelt wurde, fügt sich der X11L nahtlos in moderne Innenräume ein. Für die Bildoptimierung sorgt der TSR-KI-Prozessor, der mithilfe von Machine Learning jede Szene analysiert und optimiert. Eine native Bildwiederholrate von 144 Hz gewährleistet flüssige Bewegungen selbst bei schnellen Actionszenen. Das Audiosystem von Bang & Olufsen ergänzt das Display mit einem raumfüllenden Klang ohne zusätzliche Lautsprecher.

