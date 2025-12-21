Panasonic OLED-TV Gesamtsieger beim HIFI.de Shootout 2025

Panasonic OLED-Fernseher TV-65Z95BEG setzt sich bei Blindtest gegen die Mitbewerber durch.

Am 04. Dezember fand in der Redaktion von HIFI.de der Shootout der besten Fernseher statt. Die Jury stand vor der Aufgabe, den Fernseher mit dem besten Bild zu küren. Neben dem Gesamtsieg holte der Panasonic OLED Fernseher TV-65Z95BEG auch den ersten Platz in den Kategorien „Heimkino“ und „Sport“.

Bei der dritten Auflage des HIFI.de-Shootouts ging es dieses Mal ausschließlich um das Bild. Klang, Bedienung und Ausstattung spielten in diesem Jahr keine Rolle. Die neunköpfige Fachjury bestand aus Expertinnen und Experten mit langjähriger Erfahrung in Sachen Bildqualität bei TV- und Filmproduktion sowie von Fernsehern und Monitoren. Insgesamt wurden sieben Top-Fernseher von sechs verschiedenen Marken im Rahmen eines klassischen Blindtests begutachtet. Der Jury wurde unterschiedlichstes Bildmaterial zugespielt, unter anderem Filmausschnitte in Full-HD und 4k-Ultra-HD, dunkle und helle Szenen, Live-Sport und 4k-Gaming. Bewertet wurde auf einer Fünfer-Skala, wobei 5 Punkte die höchste Benotung für das Bild in bester Qualität darstellten.

Am Ende des vierstündigen Tests setzte sich der Panasonic OLED TV-65Z95BEG mit 4,15 von 5 Punkten in der Gesamtwertung durch. Auch in den Kategorien Heimkino (4,18) und Sport (3,96) holte der Premium-Fernseher den ersten Platz.

Z95B – das Flaggschiff der OLED-Fernseher von Panasonic

Das Ergebnis dieses Shootouts ist ein weiterer Beleg dafür, dass die OLED-Fernseher von Panasonic Maßstäbe setzen in Sachen Innovation. Die Z95B-Serie beeindruckt durch ein revolutionäres Zusammenspiel modernster OLED-Technologie mit den smarten Eigenschaften von Fire TV. Das neue Primary RGB Tandem OLED Panel mit aerodynamischen ThermalFlow-Wärmemanagement steht mit einer deutlich gesteigerten Spitzenhelligkeit und bestechenden Kontrastwerten für eine Premium-Bildqualität der nächsten Generation. Das Entertainment-Universum von Fire TV, der Game Mode Extreme mit zahlreichen Next-Gen-Gaming-Features und Multi HDR Ultimate bieten Welten unendlicher Unterhaltung und visueller Brillanz für ein täglich neues TV-Erlebnis.