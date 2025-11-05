JBL präsentiert den neuen Kopfhörer JBL Junior FREE

Mit der Kombination von JBL OpenSound und JBL Safe Sound schafft der JBL Junior FREE ein sicheres und unterhaltsames Hörerlebnis für eine neue Generation.

Mit seinem Open-Ear-Design, erweiterten elterlichen Steuerungsmöglichkeiten für Lautstärke und Nutzungsdauer sowie einem farbenfrohen, verspielten Design liefert der JBL Junior FREE kindgerechten JBL Sound speziell für kleine Ohren.

Sicherer Sound, der Spaß macht

Der JBL Junior FREE sorgt für sicheren Hörgenuss bei Kindern und ein gutes Gefühl bei den Eltern. Die JBL OpenSound-Technologie sorgt für hochwertigen Sound, ohne den Gehörgang zu verschließen. So können Kinder beim E-Learning, Videoschauen oder Musikhören konzentriert bleiben und gleichzeitig ihre Umgebung weiterhin wahrnehmen.

Dank JBL Safe Sound behalten Eltern die Kontrolle über das Hörverhalten ihrer Kinder. Über die JBL Headphones App lassen sich Lautstärke- und Zeitlimits festlegen sowie Echtzeitindikatoren und tägliche oder wöchentliche Aktivitätsberichte abrufen, um gesundes und sicheres Hören zu fördern.

Perfekter Sitz für kleine Ohren

Das Open-Ear-Design des JBL Junior FREE wurde speziell für kleine Ohren entwickelt und sorgfältig getestet, um einen optimalen Sitz und hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Er ist ideal für lange Autofahrten oder Lerneinheiten zu Hause und sorgt mit weichem Silikonmaterial und einem leichten Design für einen bequemen Sitz. Der Nackenbügel passt sich flexibel an das Wachstum der Kinder an und sorgt für grenzenlosen Audiospaß, egal wie schnell die Kleinen größer werden.

Mit robusten, kinderfreundlichen Tasten, spritzwassergeschütztem Design, kabelloser Bluetooth-Konnektivität für ungestörten Musikgenuss und bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit ist der JBL Junior FREE perfekt auf die Bedürfnisse kleiner Abenteurer abgestimmt.

Kreativität ohne Grenzen

Die Verpackung von JBL Junior FREE wurde gestaltet, um die Kreativität der Kinder zu fördern. Der Innenkarton lässt sich in einen praktischen Handyhalter verwandeln, während bunte Sticker mit Figuren und Buchstaben zur individuellen Gestaltung einladen.

„In den letzten Jahren haben immer mehr Erwachsene Open-Ear-Kopfhörer als bevorzugte Hörweise für sich entdeckt. Mit dem JBL Junior FREE bringen wir diese Freiheit jetzt auch zu den Kleinsten“, erklärt Carsten Olesen, President Consumer Audio bei HARMAN. „Bei JBL ist es unser Ziel, allen Menschen großartigen Sound zu bieten. Mit der Kombination aus Safe Sound und JBL OpenSound schaffen wir ein einzigartiges und sicheres Hörerlebnis, das speziell für Kinder entwickelt wurde.“

