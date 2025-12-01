Yamaha Garantieerweiterung: Kostenlose Verlängerung auf 5 Jahre

Garantie für Yamaha HighEnd-Geräte von 2 auf 5 Jahre kosternlos erweitern.

Um auch langfristig sorgenfreien Klanggenuss zu gewährleisten, bietet Yamaha allen Käufern von High-End-Produkten die Möglichkeit, die zweijährige Garantie kostenlos auf 5 Jahre zu verlängern. Dafür muss das Gerät lediglich innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf online registriert werden.

Wer sich hochwertige HiFi- und AV-Produkte zulegt, entscheidet sich damit für Klanggenuss auf höchstem Niveau – und das nicht nur kurzfristig, sondern für die längere Zukunft. Damit die Freude am neuen High-End-Produkt auch für viele kommende Jahre ungetrübt bleibt, bietet Yamaha eine kostenlose Garantieverlängerung an: Diese erweitert die Dauer von ursprünglich 2 Jahren um ganze 3 Jahre auf insgesamt 5 Jahre. So ist absolut sorgenfreie Hörfreude auch langfristig im wahrsten Sinne des Wortes garantiert.

Die Möglichkeit zur Garantieverlängerung steht allen Käufern der entsprechenden Yamaha High-End-Produkte zur Verfügung. Dazu gehören Stereo-Verstärker und Netzwerk-Receiver, CD-Spieler, AV-Receiver sowie Lautsprecher. Auch das Vor-Endstufen-Duo C-5000 / M-5000 und der GT-5000 Plattenspieler sowie der Kopfhörer YH-5000SE plus Kopfhörerverstärker HA-L7A können langfristig abgesichert werden. Im Detail steht die Garantieverlängerung aktuell für die folgenden Produkte zur Verfügung:

A-S3200

A-S2200, A-S2100

A-S1200

R-N2000A, R-N1000A

NS-5000, NS-3000, NS-2000A, C-5000, M-5000, GT-5000

RX-A2A, RX-A4A, RX-A6A, RX-A8A

YH-5000SE, HA-L7A

YH-C3000, YH-4000

Für die verlängerte Garantie auf 5 Jahre sind der Original-Kaufbeleg und das Zertifikat zur Garantieerweiterung nötig. Dieses Zertifikat wird dem Käufer per E-Mail zugeschickt, nachdem das Produkt innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum online registriert wurde. Die Registrierung kann schnell und einfach auf der entsprechenden Webseite vorgenommen werden:

https://de.yamaha.com/de/support/warranty/high-end-extended-warranty.html