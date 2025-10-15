Neuer Hama Bluetooth-Kopfhörer Spirit Calm

Die kabellosen Mini-Ohrhörer sind so bequem und leicht, dass sie auch nach längerem Tragen nicht stören

Immer mehr Menschen setzen beim Einschlafen oder Yoga auf ruhige Musik oder Hörbücher. Der Hama Bluetooth-Kopfhörer „Spirit Calm“ hilft jetzt dabei.

So klein und unscheinbar, dass er bei Bewegung weder verrutscht noch beim Liegen auf der Seite drückt. Die kabellosen Mini-Ohrhörer sind so bequem und leicht, dass sie auch nach längerem Tragen nicht stören – perfekt um voll und ganz abzuschalten. Die Laufzeit beträgt dabei vier Stunden bei vollgeladenen Earbuds und nochmal zehn Stunden nach 2,5-fachem Nachladen in der Ladeschale. Über den Akkustand der Ohrhörer informiert die LED-Anzeige am Ladecase. Des Weiteren hält der „Spirit Calm“ mit integriertem Mikrofon, einer Berührungssteuerung sowie den Sprachassistenten Siri und Google Assistant allen Anforderungen an einen modernen In-Ear-Kopfhörer stand.

Der bequeme Bluetooth-Kopfhörer ist für 37,99 Euro verfügbar.

www.hama.de