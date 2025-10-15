18. Oktober 2025

Neuer Hama Bluetooth-Kopfhörer Spirit Calm

15. Oktober 2025 Bernhard Reimann
Hama Bluetooth-Kopfhörer Spirit Calm

Die kabellosen Mini-Ohrhörer sind so bequem und leicht, dass sie auch nach längerem Tragen nicht stören

Immer mehr Menschen setzen beim Einschlafen oder Yoga auf ruhige Musik oder Hörbücher. Der Hama Bluetooth-Kopfhörer „Spirit Calm“ hilft jetzt dabei.

So klein und unscheinbar, dass er bei Bewegung weder verrutscht noch beim Liegen auf der Seite drückt. Die kabellosen Mini-Ohrhörer sind so bequem und leicht, dass sie auch nach längerem Tragen nicht stören – perfekt um voll und ganz abzuschalten. Die Laufzeit beträgt dabei vier Stunden bei vollgeladenen Earbuds und nochmal zehn Stunden nach 2,5-fachem Nachladen in der Ladeschale. Über den Akkustand der Ohrhörer informiert die LED-Anzeige am Ladecase. Des Weiteren hält der „Spirit Calm“ mit integriertem Mikrofon, einer Berührungssteuerung sowie den Sprachassistenten Siri und Google Assistant allen Anforderungen an einen modernen In-Ear-Kopfhörer stand.

Der bequeme Bluetooth-Kopfhörer ist für 37,99 Euro verfügbar.

www.hama.de

Tags:

More Stories

TCL Soundbar Q85H Pro liefert Kinosound im Wohnzimmer

TCL Soundbar Q85H Pro liefert Kinosound im Wohnzimmer

25. September 2025 Bernhard Reimann
LG erweitert xboom Buds-Reihe um zwei neue Modelle

LG erweitert xboom Buds-Reihe um zwei neue Modelle

19. September 2025 Bernhard Reimann
Samsung Galaxy Buds3 FE mit Galaxy AI für besten Klang

Samsung Galaxy Buds3 FE mit Galaxy AI für besten Klang

20. August 2025 Bernhard Reimann
LG startet Radio Optimism-Kampagne

LG startet Radio Optimism-Kampagne

25. Juli 2025 Bernhard Reimann
Tomorrowland Sonderedition des JBL Flip 7

Tomorrowland Sonderedition des JBL Flip 7

8. Juli 2025 Bernhard Reimann
Sony präsentiert die LinkBuds Fit in Trendfarbe Rosa

Sony präsentiert die LinkBuds Fit in Trendfarbe Rosa

26. Juni 2025 Bernhard Reimann