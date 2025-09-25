TCL Soundbar Q85H Pro liefert Kinosound im Wohnzimmer

Die Soundbars der Q-Serie von TCL verfügen über HDMI eARC, Airplay 2 und sind mit der TCL Home App kompatibel, die erweiterte Steuerungsmöglichkeiten bietet. Bluetooth 5.1 und HDMI ARC gehören ebenfalls zur Standardausstattung.

Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten – diesen Spruch nehmen viele Deutsche ernst. Immer mehr Menschen genießen Entertainment am liebsten in den eigenen vier Wänden. Das heimische Wohnzimmer bietet viel Komfort und wird nach Wunsch zum Kino, Konzertsaal und Gaming-Bereich. Mit dem Boom der Streaming-Plattformen und Serien ist die Kultur des Fernsehens daheim immersiver denn je. TCL hat die neuen Soundbars der Q-Serie entwickelt, um erstklassigen Kinosound direkt ins Wohnzimmer zu holen. Hier werden sie vorgestellt.

Klangatmosphäre zum Anfassen

Für Kinoatmosphäre im Wohnzimmer braucht es neben einem großen Bildschirm ein außergewöhnliches Klangerlebnis: Die Soundbar Q85H Pro nutzt seine 7.1.4-Kanal-Konfiguration mit Dolby Atmosund DTS:X und projiziert den Klang rundum. So wird man mitten ins Geschehen versetzt, egal ob beim Blockbuster oder bei der Comedy-Serie.

Das Herzstück dieses Modells ist die Ray-Danz 2.0-Technologie. TCL hat diese Technologie entwickelt, damit der Klang breiter verteilt wird, ohne an Präzision zu verlieren. So entsteht ein kraftvoller Sound, der in jeder Ecke des Raumes präsent ist. Dank der AI Sonic-Adaption von TCL analysiert das Gerät automatisch den Raum und passt die Wiedergabe in Echtzeit an. Mit einer Spitzenleistung von 860 Watt klingen Geräusche noch eindrucksvoller. Dialoge werden klarer verständlich und durch die speziellen Sprach-, Spiel- und Kino-Soundmodi noch besser wiedergegeben. Im Tutti Choral Modus werden Soundbar und kompatible TCL-TVs perfekt synchronisiert, um ein einheitlicheres Erlebnis zu erzielen.

Die Soundbar Q85H Pro ist zum Preis von 499 Euro verfügbar.

https://www.tcl.com/de/de/soundbar/q85h-pro