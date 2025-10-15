18. Oktober 2025

Panasonic LUMIX S9 in Titanium Gold

15. Oktober 2025 Volker Wachs
Panasonic LUMIX S9 in Titanium Gold

Goldene Zeiten für Content Creator mit der LUMIX S9 in Titanium Gold.

Panasonic bringt die kompakte LUMIX S9 in der Farbvariante Titanium Gold in einer limitierten Auflage nach Europa – exakt 200 Exemplare der Titanium Gold-Version sind jetzt exklusiv im Panasonic Shop erhältlich.

Die Sonderedition enthält exklusive Extras, die bei anderen Farbvarianten nicht enthalten sind: ein hochwertiger Kameragurt aus Titan und braunem Leder, limitierte LUMIX Sticker sowie eine persönliche Dankesbotschaft des Designers. Die Titanium-Gold-Oberfläche der S9 ist das Ergebnis intensiver Tests und eines präzise abgestimmten Dreischicht-Lackverfahrens. Anders als herkömmliche Metallic-Beschichtungen, bei denen Metallpartikel in die Farbe gemischt werden, beginnt die S9 mit einer tiefschwarzen Grundierung für maximale Reflexion. Eine zweite, spiegelglatte Schicht sorgt für Helligkeit ohne sichtbare Körnung, während eine getönte Klarlackschicht den charakteristischen Titanium-Gold-Farbton und die besondere Textur erzeugt. Das Ergebnis: ein tiefes metallisches Schimmern mit subtilen Farbnuancen, ergänzt durch dunkelbraune Akzente für ein elegantes und langlebiges Finish. UVP 1.400 Euro.

Tags:

More Stories

Samsung erreicht 5. Platz im Global Brands Ranking

Samsung erreicht 5. Platz im Global Brands Ranking

17. Oktober 2025 Bernhard Reimann
Samsung und OpenAI kündigen strategische Partnerschaft an

Samsung und OpenAI kündigen strategische Partnerschaft an

6. Oktober 2025 Bernhard Reimann

Supertele-Zoomobjektiv der Panasonic Lumix S

6. Oktober 2025 Volker Wachs
Xiaomi 15T Serie

Xiaomi und Leica setzen ihre Technologiepartnerschaft fort

6. Oktober 2025 Volker Wachs
Panasonic LUMIX TZ99 jetzt in Weiß

Panasonic LUMIX TZ99 jetzt auch in Weiß

16. September 2025 Volker Wachs
Canon EOS C50 für Cideo-Profis

Canon EOS C50, kompakt und leistungsstark

10. September 2025 Volker Wachs