Panasonic LUMIX S9 in Titanium Gold

Goldene Zeiten für Content Creator mit der LUMIX S9 in Titanium Gold.

Panasonic bringt die kompakte LUMIX S9 in der Farbvariante Titanium Gold in einer limitierten Auflage nach Europa – exakt 200 Exemplare der Titanium Gold-Version sind jetzt exklusiv im Panasonic Shop erhältlich.

Die Sonderedition enthält exklusive Extras, die bei anderen Farbvarianten nicht enthalten sind: ein hochwertiger Kameragurt aus Titan und braunem Leder, limitierte LUMIX Sticker sowie eine persönliche Dankesbotschaft des Designers. Die Titanium-Gold-Oberfläche der S9 ist das Ergebnis intensiver Tests und eines präzise abgestimmten Dreischicht-Lackverfahrens. Anders als herkömmliche Metallic-Beschichtungen, bei denen Metallpartikel in die Farbe gemischt werden, beginnt die S9 mit einer tiefschwarzen Grundierung für maximale Reflexion. Eine zweite, spiegelglatte Schicht sorgt für Helligkeit ohne sichtbare Körnung, während eine getönte Klarlackschicht den charakteristischen Titanium-Gold-Farbton und die besondere Textur erzeugt. Das Ergebnis: ein tiefes metallisches Schimmern mit subtilen Farbnuancen, ergänzt durch dunkelbraune Akzente für ein elegantes und langlebiges Finish. UVP 1.400 Euro.