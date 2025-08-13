16. August 2025

Smarte WLAN-Universal-Fernbedienung von Hama

13. August 2025 Bernhard Reimann
Die neue Fernbedienung steuert alle infrarotbefehligten Geräte wie Fernseher, Stereoanlagen, Ventilatoren, Klimaanlagen, DVD-Player, Set-Top-Boxen, Lampen und alte Videorekorder und macht sie auch smart

Eine für alle – diese Aussage wird so oft verwendet, dass sie leider ausgelaugt und unglaubwürdig wirkt. Doch bei der smarten Hama WLAN-Universal-Fernbedienung lässt sich dieser Satz wirklich guten Gewissens als Überschrift hernehmen.

Denn diese Fernbedienung steuert nicht nur alle infrarotbefehligten Geräte wie Fernseher, Stereoanlagen, Ventilatoren, Klimaanlagen, DVD-Player, Set-Top-Boxen, Lampen und sogar alte Videorekorder, sondern macht sie auch smart. Bedeutet, mit ihr lassen sich alle IR-Geräte künftig komfortabel via App und natürlich auch per Sprachbefehl über die bekannten Assistenten steuern. Damit kann Alexa etwa den TV einschalten und eine App am Handy die Lautstärke regeln. Routinen und Zeitpläne können programmiert werden, so dass etwa die Klimaanlage bei einer bestimmten Außentemperatur an- oder der TV um 23 Uhr ausgeht – die Möglichkeiten sind hier schier unbegrenzt.

Im Handel ist die smarte WLAN-Universal-Fernbedienung für 24,99 Euro erhältlich.

www.hama.de

