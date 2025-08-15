Samsung präsentiert weltweit ersten Micro RGB-TV

Micro RGB bietet eine außergewöhnlich präzise Farbwiedergabe durch besonders kleine RGB-LEDs und neueste AI-Technologie

Samsung hat den weltweit ersten TV mit Micro RGB präsentiert. Die Display-Technologie nutzt eine Hintergrundbeleuchtung aus unzähligen, einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs.

Die Lichtpunkte im Mikrometerbereich ermöglichen eine besonders präzise Farbtreue und starke Kontrastwerte für ein immersives Seherlebnis. Die Technologie kommt nun erstmals in einem 115 Zoll großen Premium-TV zum Einsatz.

„Micro RGB erreicht eine bislang nie dagewesene Präzision in der Steuerung mikroskopisch kleiner RGB LEDs. Das verbessert die Farbgenauigkeit und den Kontrast von Consumer-Displays deutlich“, sagt Taeyong Son, Executive Vice President und Leiter des F&E-Teams im Visual Display Business von Samsung Electronics. „Mit der Markteinführung unterstreichen wir unseren Führungsanspruch im Bereich der großformatigen Premium-TVs und unser Engagement für zukunftsweisende Display-Innovationen.“

Neueste Hardware trifft auf innovative AI

Die von Samsung entwickelte Technologie basiert auf Leuchtdioden, die kleiner als 100 Mikrometer sind und jeweils in Rot, Grün oder Blau leuchten. Davon werden unzählige Leuchtdioden in einem äußerst feinen Raster hinter dem TV-Panel angeordnet, um sie dann einzeln ansteuern zu können.

Unterstützt wird die Hardware durch die Samsung-eigene Micro RGB AI. Diese analysiert und optimiert sowohl Bild- als auch Toninhalte in Echtzeit und passt die Farbausgabe Bild für Bild dynamisch an. Hinzu kommen Micro RGB Precision Color für eine äußerst akkurate Farbwiedergabe sowie der Micro RGB Color Booster Pro. Er erkennt Szenen mit gedämpften Farbtönen und verstärkt diese intelligent für eine intensivere Wiedergabe. Das sorgt zusätzlich für ein lebensechtes und immersives Seherlebnis.

Entsprechend deckt das Micro RGB-Display 100 % des BT.2020-Farbraums der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)¹ ab. Darüber hinaus wurde es vom Verband der Elektrotechnik (VDE) mit der Zertifizierung „Micro RGB Precision Color“ ausgezeichnet.¹

Das brillante Farbspektakel kann dank Glare Free auch bei hellen Lichtverhältnissen ungestörte genossen werden. Die Technologie reduziert Reflexionen auf dem Bildschirm für ein angenehmeres, ablenkungsfreies Seherlebnis.

7 Jahre lang auf dem aktuellen Stand

Der Samsung Vision AI-TV hat einen intelligenten Bixby-Sprachassistenten mit an Bord. Mit diesem können Nutzer*innen in einen natürlichen Dialog mit dem Gerät treten. So schaffen sie personalisierte Erlebnisse und können ihren Premium-TV ganz individuell nutzen.

Für den Schutz sensibler Daten sorgt Knox, die geräteübergreifende Sicherheitsplattform von Samsung. Um kontinuierliche Software-Verbesserungen und langfristigen Support zu gewährleisten, erhält der Micro RGB 7 Jahre wie alle aktuellen Samsung TVs regelmäßige kostenlose Tizen OS Upgrades.

Neben seiner leistungsstarken Technologie überzeugt der Micro RGB durch ein schlankes Metallgehäuse im minimalistischen Design. Es fügt sich harmonisch in moderne Wohnräume ein.

Nach dem erfolgreichen Marktstart in Korea wird der Micro RGB in den USA eingeführt. Ein globaler Launch verschiedener Displaygrößen ist in Planung.

www.samsung.de