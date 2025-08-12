16. August 2025

LG baut Angebot von LG Channels aus

12. August 2025 Bernhard Reimann
In Zusammenarbeit mit führenden Sendern und Nachrichtenorganisationen werden ab sofort mehr Nachrichtenstreams hinzugefügt

LG Electronics erweitert das Angebot von LG Channels weltweit und setzt auf eine benutzerfreundliche Oberfläche sowie eine wachsende Auswahl an Inhalten.

In Zusammenarbeit mit führenden Sendern und Nachrichtenorganisationen werden ab sofort mehr Nachrichtenstreams hinzugefügt, die für lokale Zielgruppen relevanter und leichter zugänglich sind.

Ab diesem Monat können Nutzer von LG Channels Nachrichteninhalte direkt vom Home-Screen aus über das neu eingeführte News Portal aufrufen. Diese Funktion, die zunächst über Q-Card in den USA, Mexiko, Brasilien, Großbritannien und Deutschland auf TVs mit webOS 25 verfügbar ist, wird später in diesem Jahr auf weitere Plattformen ausgeweitet. So soll das Wachstum des kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-TV-Dienstes (FAST) weiter vorangetrieben werden.

www.lge.de

