Security+ von Bosch Smart Home

Bosch Smart Home präsentiert mit Security+ einen innovativen, zubuchbaren Service, der das Sicherheitslevel im Zuhause erheblich steigert. Ob bei Einbruch, im Brandfall oder bei Wasseraustritt – eine schnelle Reaktion ist entscheidend, um Schäden zu minimieren.

Das Bosch Smart Home Alarmsystem bietet bereits zuverlässigen Schutz und benachrichtigt Nutzerinnen und Nutzer im Alarmfall direkt auf deren Smartphone. Aber was, wenn man in genau diesem Moment nicht erreichbar ist? Mit der Einführung von Security+ wird das Alarmsystem um eine 24/7 Notrufleitstelle ergänzt, die im Ernstfall persönliche Hilfe leistet, und zuverlässig die Koordination mit Notfallkontakten, der Feuerwehr oder Polizei übernimmt. Dieser Service integriert sich nahtlos in das bestehende Bosch Smart Home System und erweitert dessen Funktionalität durch professionelle Unterstützung und smarte Kamerafunktionen.

24/7 Notfallhilfe für umfassende Sicherheit

Security+ bietet eine professionelle 24/7 Notrufleitstelle, die im Alarmfall sofort eingreifen kann. Wird in der Bosch Smart Home App ein Alarm angezeigt, auf den Nutzer nicht reagieren, wird Security+ aktiv und die Notrufleitstelle versucht, die Personen telefonisch zu erreichen. Sind diese nicht erreichbar, werden die festgelegten Notfallkontakte kontaktiert, die die Situation – ggf. vor Ort – beurteilen. Besteht kein Hilfebedarf, wird der Alarmfall abgeschlossen. Andernfalls koordiniert die Notrufleitstelle umgehend die weiteren Maßnahmen und informiert Polizei oder Feuerwehr, um Schäden zu minimieren. Dank der direkten Anbindung an zuständige Notdienste kann die Notrufleitstelle sofort Hilfe mobilisieren, was bei Einbruch, Brand oder Wasseraustritt entscheidend ist.

Maßgeschneiderte Notfallpläne für individuellen Schutz

Ein weiteres Highlight von Security+ ist die Möglichkeit, individuelle Notfallpläne zu erstellen. Diese Pläne sind auf die spezifischen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner zugeschnitten und ermöglichen die Festlegung von Präferenzen für Notfallkontakte und Alarmsequenzen. Durch die Kontaktierung festgelegter Nachbarinnen und Nachbarn oder Besitzerinnen und Besitzer eines Zweitschlüssels können die Bosch-Sicherheitsexpertinnen und -experten Notsituationen vor Ort schneller und besser bewerten und adäquate Hilfe mobilisieren. So wird sichergestellt, dass im Ernstfall genau die richtigen Schritte eingeleitet werden.

Um die Sicherheit und Vertraulichkeit der persönlichen Informationen zu gewährleisten, werden die Daten verschlüsselt und unter strengen Datenschutzbestimmungen in Deutschland gespeichert.

Erweiterte Kamerafunktionen für optimale Kontrolle

Security+ umfasst zusätzliche Kamerafunktionen mit intelligenter Audioanalyse und erweitertem Cloudspeicher. Die intelligente Audioanalyse ermöglicht den Innenkameras die Erkennung spezifischer Geräuschmuster wie Glasbruch oder Alarmtöne von Rauchwarn- und Kohlenmonoxidmeldern. Bei Gefahr wird sofort ein Alarm ausgelöst und die Nutzer oder die Notrufleitstelle informiert, um schnell zu reagieren. Der erweiterte Cloudspeicher für smarte Kameras stellt sicher, dass keine wichtigen Aufnahmen verloren gehen, was insbesondere für eine spätere Auswertung oder Beweissicherung relevant ist. Die Speicherung von bis zu 400 Clips mit individuell auswählbaren Cliplängen für 30 Tage ist besonders nützlich, um im Alarmfall alle relevanten Ereignisaufzeichnungen auszuwerten und gegebenenfalls der Polizei oder Versicherung vorlegen zu können.

Mehr Sicherheit, Komfort und Flexibilität durch innovative Services

Security+ erweitert das Bosch Smart Home System und bietet Nutzerinnen und Nutzern maximale Sicherheit, erhöhten Komfort und volle Flexibilität. Der Service ist Teil eines umfangreichen Portfolios optionaler Dienste, welche die Funktionalität des Bosch Smart Home Systems erweitern und so für umfassende Sicherheit sorgen.

Security+ ist ab sofort für 29,99 € inkl. 19% MwSt. monatlich oder im vergünstigten Jahresabo für 299,99 € in der Bosch Smart Home App erhältlich. Zum Start des neuen Service erhalten Kundinnen und Kunden die ersten drei Monate gratis.*

