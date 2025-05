IFA Management holt PR-Expertin Sonja May an Bord

Ab sofort verstärkt Sonja May als neue Director of PR & Corporate Communications das Team der IFA Management GmbH und übernimmt die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Mit mehr als 20 Jahren PR-Erfahrung – darunter rund sechs Jahre als Head of PR & Corporate Communications bei Sony Europe – verfügt May über eine umfasse Expertise in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Unternehmenskommunikation. Sie bringt ein tiefes Verständnis für die speziellen Herausforderungen und Chancen der Technologiebranche und insbesondere in der Unterhaltungselektronik mit.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Sonja May die strategische Weiterentwicklung der Pressearbeit und die Positionierung der IFA als weltweit führende Leitmesse für Home & Consumer Tech. Dabei wird sie vor allem das Themenfeld Innovation, die digitalen Transformationsprozesse der Branche sowie Nachhaltigkeitsinitiativen stärker ins Rampenlicht rücken und den Dialog mit internationalen Medien, Partnern und Stakeholdern intensivieren.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten IFA-Team und darauf, die kommunikative Reichweite der Messe weiter auszubauen“, so Sonja May, Director of PR & Corporate Communications bei der IFA Management GmbH. „Die IFA ist seit Jahrzehnten Impulsgeber und Plattform für Zukunftstechnologien – es reizt mich, diese Erfolgsgeschichte aktiv mitzugestalten und neue Akzente in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zu setzen.“

Leif Lindner, Geschäftsführer der IFA Management GmbH, betont: „Mit Sonja May gewinnen wir eine ausgewiesene PR-Expertin, die unsere Vision teilt und die IFA international noch sichtbarer machen wird. Ihre umfassende Erfahrung und Kompetenz, ihr Netzwerk und ihre strategische Denkweise sind genau das, was wir brauchen, um unsere Marke und unsere inhaltlichen Schwerpunkte erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Unter der Leitung von Sonja May wird die IFA Management GmbH künftig die Marktführerschaft der IFA-Messe nicht nur technisch, sondern auch kommunikativ festigen und neue Zielgruppen im B2B- und B2C-Bereich erschließen. Das gesamte Team freut sich auf die Impulse und die frische Perspektive, die May in ihre neue Rolle einbringen wird.

www.ifa-berlin.com/de/