AI for all mit der Samsung Galaxy S25-Serie

Die neue Samsung Galaxy S25-Serie ist verfügbar. One UI 7 und Google Gemini sind zur Markteinführung offiziell in 46 Sprachen am Start. Damit ist es einfach, die Apps von Samsung und Google nahtlos zu nutzen.

„Die Samsung Galaxy S25-Serie kann grundlegend verändern, wie wir mit unseren Smartphones interagieren“, sagte TM Roh, Präsident und Leiter des Bereichs Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Jetzt sind wir gespannt, wie unsere Nutzer*innen diese intelligenten und nützlichen AI-Begleiter aufnehmen, die sie nahtlos, intuitiv und sinnvoll in ihrem Alltag unterstützen können.“

AI mit multimodalen Fähigkeiten

In der Samsung Galaxy S25-Serie ist AI mit multimodalen Fähigkeiten in die One UI 72-Plattform integriert. Sie kann komplexe Aufgaben nahtlos über mehrere Apps hinweg ausführen und natürlich über Sprache, Text, Videos und Bilder mit Nutzer*innen interagieren. Now Brief3 macht ihnen auf sie persönlich zugeschnittene Vorschläge, die sie durch den Tag führen. Now Bar ist der neue Hub für laufende Aktivitäten. Der Schreib-Assistent pusht die Produktivität und der Zeichnungs-Assistent5 lässt die Kreativität sprudeln. Die erweiterten Fähigkeiten von Galaxy AI in Samsung Galaxy Geräten sorgen für einen Boost in vielen Aspekten des täglichen Lebens.

Mit den Devices der Samsung Galaxy S25-Serie zu interagieren, ist jetzt intuitiver. Mit nur einem Befehl findet Google Gemini ganz einfach den Spielplan der Lieblingsmannschaft und notiert die Termine im Samsung Kalender. Darüber hinaus gibt das angepasste Circle to Search mit Google Nutzern jetzt viele hilfreiche Informationen durch die AI erstellten Übersichten, die sich mit nur wenigen Fingertipps ansteuern lassen.

Kernfunktion für Galaxy AI verbessert und verfeinert

Für die Samsung Galaxy S25-Serie hat Samsung zudem die Kernfunktionen verfeinert und verbessert, die die Nutzung von Galaxy AI ermöglichen. Der Snapdragon 8 Elite for Samsung Galaxy beschleunigt die geräteinterne Verarbeitung der AI-Funktionen. Speziell mit Blick auf Galaxy AI-Funktionen wie ProScaler und die mobile Digital Natural Image Engine (mDNIe) entwickelt überzeugt die Samsung Galaxy S25-Serie mit weiteren Möglichkeiten der AI-Bildverarbeitung und einem effizienten Display. Der neue 50-Megapixel-Ultrawide-Kamerasensor des Samsung Galaxy S25 Ultra liefert tolle Aufnahmen aus nahezu jeder Distanz in beeindruckender Klarheit. Professionelle Steuerelemente wie die virtuelle Blende und Samsung Log können jedes Foto oder Video in ein visuelles Highlight verwandeln.

Content Credentials als Standard

Die Samsung Galaxy S25-Serie unterstützt Content Credentials. Die Metadaten zu Online-Inhalten basieren auf dem offenen technischen Standard der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Samsung ist neben Adobe, Microsoft, OpenAI, Google und der Publicis Groupe Mitglied der C2PA, die daran arbeitet, Content Credentials als universellen Standard zu etablieren, um die Herkunft digitaler Inhalte zu dokumentieren. Um den verantwortungsvollen Umgang mit mobiler AI zu fördern, hat Samsung diesen Standard übernommen. So stärkt das Unternehmen die Transparenz bei mit generativer AI erstellten und bearbeiteten Inhalten.

Die Samsung Galaxy S25-Serie ist über Netzbetreiber und Einzelhändler sowie auf Samsung.com erhältlich. Das Samsung Galaxy S25 Ultra ist in den Farben Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver und Titanium Gray erhältlich. Das Samsung Galaxy S25 und das Galaxy S25+ sind in den Farben Navy, Icyblue, Mint und Silver Shadow erhältlich. Weitere exklusive Farboptionen sind auf Samsung.com verfügbar, darunter Titanium Pinkgold, Titanium Jetblack und Titanium Jadegreen für das Samsung Galaxy S25 Ultra sowie Blueblack, Coralred und Pinkgold für das Samsung Galaxy S25+ und das Galaxy S25.

Die neuen Samsung Galaxy S25-Modelle sind in Deutschland zu folgenden Preisen verfügbar:

Samsung Galaxy S25 ab 899 Euro

Samsung Galaxy S25+ ab 1.149 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra ab 1.449 Euro

