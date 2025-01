Samsung und Corning Incorporated statten das Samsung Galaxy S25 Ultra mit Corning Gorilla Armor 2 aus, dem entspiegelten Displaymaterial aus Glaskeramik für mobile Geräte.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra trägt diese Beschichtung auf dem Frontdisplay und geht damit einen beeindruckenden Fortschritt in der mobilen Samsung Display-Technologie.

Gorilla Armor 2 ist eine bedeutende Errungenschaft in der Glaskeramik-Technologie, die hohe Widerstandsfähigkeit mit hervorragender optischer Klarheit auf einem Samsung Smartphone-Display kombiniert. Es bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit: In internen Labortests von Corning überstand Gorilla Armor 2 Stürze aus bis zu 2,2 Metern Höhe auf eine Betonoberfläche und zeigte sich um ein Vierfaches kratzfester als vergleichbare Lithium-Aluminosilikat-Deckgläser mit Antireflexbeschichtung1. So können Geräte, die mit Gorilla Armor 2 ausgestattet sind, rauen Bedingungen des Alltags gut standhalten. Ausgestattet mit Anti-Reflexionseigenschaften reduziert das Material zudem Oberflächenreflexionen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und kann so das Kontrastverhältnis des Displays verbessern. So bleibt das Display auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut erkennbar.

„Mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra haben die Nutzer ein widerstandsfähiges Smartphone in der Hand“, sagte Kwangjin Bae, EVP und Leiter des Mechanical R&D Teams von Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Unsere Partnerschaft mit Corning wird die Grenzen der Samsung Display-Leistung weiter verschieben, damit wir die Wünsche der Verbraucher*innen erfüllen können.“

Samsung und Corning arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen, um die Geräte von Samsung widerstandsfähig und robust zu machen. „Mit Gorilla Armor 2 bieten wir Nutzern ein ebenso haltbares wie optisch fortschrittliches Cover-Material wie nie zuvor bei einem Samsung Galaxy Gerät“, sagt David Velasquez, Vice President und General Manager von Corning Gorilla Glass.

www.samsung.de