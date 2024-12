Neue Adventskampagne von EURONICS mit prominenter Unterstützung

EURONICS Deutschland eG kurbelt gemeinsam mit dem bekannten Entertainer Elton das Vorweihnachtsgeschäft an. Täglich bewirbt der Showman im großen EURONICS Adventskalender attraktive Gewinnmöglichkeiten.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft und somit zur umsatzstärksten Phase des Jahres launcht EURONICS eine umfassende Adventsaktion, bestehend aus einem Adventskalender und einem Adventsmagazin. Mit Entertainer Elton als Testimonial setzt die Verbundgruppe auf eine beliebte und reichweitenstarke Persönlichkeit.

Jeder Tag ein Fest: Der EURONICS-Adventskalender mit Elton

Vom 01. bis 24.12.2024 veröffentlicht EURONICS auf euronics.de, in der ‚MEINE EURONICS App‘ sowie auf den Social-Media-Kanälen täglich einen 15-sekündigen Spot mit Elton. In diesem stellt er jeweils ein Highlight-Produkt in seiner bekannten humorvollen Art vor und gibt den Startschuss für einen weihnachtlichen Sonderpreis. Zusätzlich öffnet Elton an ausgewählten Tagen auch auf seinen Social-Media-Kanälen ein Adventskalendertürchen und präsentiert das Produkt des Tages.

“Wir freuen uns sehr, dass wir mit Elton einen großen Sympathieträger des deutschen Fernsehens für unsere Kampagne begeistern konnten. Durch seine nahbare und unterhaltsame Art passt er perfekt zur Marke EURONICS“, betont Triabadi Schmidt, Bereichsleitung Marketing von EURONICS. „Mit seinen insgesamt 1,1 Millionen Followern bietet uns die Kooperation mit Elton außerdem Zugang zu einer breiten Zielgruppe. Eine tolle Chance also, um unsere Markenbekanntheit nachhaltig noch weiter zu steigern. Natürlich profitieren auch unsere Mitglieder von der sehr guten Reichweite des Entertainers“, ergänzt Schmidt.

Neben der Ausspielung auf den Social-Media-Kanälen von Elton sowie EURONICS findet der Adventskalender auch auf einer eigenen EURONICS Landingpage statt. Außerdem wird die Aktion mit einer Anzeigenkampagne in den sozialen Netzwerken begleitet.

Verfügbar in über 400 EURONICS Stores: Das Adventsmagazin

Neben dem Adventskalender bietet auch das EURONICS Adventsmagazin eine Gelegenheit, passende Geschenkideen zu finden. Im Adventsmagazin können sich Kunden auf mehr als 60 Seiten das „genau richtige“ aussuchen und dank QR-Code zum tagesaktuellen Preis einkaufen. Das Magazin liegt bei über 400 EURONICS Mitgliedern kostenlos zum Mitnehmen aus.

